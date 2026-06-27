Россия нанесла массированный удар по объектам «Нафтогаза»: повреждения в двух областях

Пожар / © НАК "Нафтогаз Украины"

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Российские войска за последние два дня нанесли серию ударов по производственным мощностям НАК «Нафтогаз Украины» в Полтавской и Харьковской областях. Для атак оккупанты использовали как минимум четыре баллистические ракеты, в том числе с кассетной боевой частью, а также ударные беспилотники.

Об этом сообщила НАК «Нафтогаз Украины».

В результате обстрелов зафиксированы разрушения. Кроме того, во время перевозки работников одного из производственных объектов был поврежден вахтовый автобус.

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«К счастью, люди не пострадали. Есть разрушения, продолжается оценка последствий атаки. Благодаря системно принятым мерам безопасности обошлось без пострадавших среди наших коллег», — отметил председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Сергей Корецкий.

Напомним, в субботу, 27 июня, российская армия атаковала Сумы. В областном центре прогремели взрывы, зафиксированы попадания.

Кроме того, в ночь на 27 июня российские оккупанты совершили массированный налет с использованием дронов на Сумскую область. В результате вражеской атаки зафиксированы попадания в частный сектор и объекты инфраструктуры, есть пострадавшие и отключения электроэнергии.

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