Анна Кошмал з розмахом відсвяткувала 8-річчя сина-копії і розсекретила, що йому подарувала

Анна Кошмал із сином / © instagram.com/smorkovkina

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Українська акторка Анна Кошмал 26 червня святкувала день народження свого первістка — сина Мишка.

Хлопчикові вже виповнилось 8 років. Звичайно, зіркова матуся однією з перших привітала його з особливою датою. Анна Кошмал опублікувала низку світлин із Мишком, якого вона називає своєю мінікопією, та адресувала йому теплі слова.

Анна Кошмал із сином / © instagram.com/smorkovkina

«День народження в мого янгола та мініблизнюка Мишка! 8 років як ми разом на цьому світі! Дякую за все найкраще, що ти приніс у наше життя! Люблю», — звернулась до сина артистка.

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У день народження Мишка знаменитість здійснила його мрію. Акторка подарувала синові іграшковий кухонний набір. Щоправда, це не просто дрібні іграшки, а повноцінна імітація кухні.

Анна Кошмал із сином / © instagram.com/smorkovkina

Окрім того, Анна Кошмал показала, як із розмахом святкувала день народження сина. Мишко покликав своїх друзів, а артистка відвезла їх до ігрової кімнати, що розташована в одному з торговельних центрів Києва. Там вони катались на атракціонах, розважались, їли смачну їжу.

До речі, як виявилось, Мишко захоплюється серіалом «Дивні дива», тож і його день народження був у відповідному стилі. Артистка замовила тортик, що відповідає стилістиці стрічки. Аніматори перевтілились у героїв «Дивних див».

Анна Кошмал із сином / © instagram.com/smorkovkina

«Мишко обрав програму з тематикою „Дивні дива“. Діти так люблять все містичне», — зазначила артистка.

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Нагадаємо, нещодавно Анна Кошмал на рідкісному фото засвітила свого чоловіка. Артистка ділилась, як вони в родинному колі святкували День батька.

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