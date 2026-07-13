Мобілізацію та воєнний стан в Україні подовжать: законопроєкти вже в Раді

13 липня в парламенті зареєстрували два законопроєкти

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Президент України Володимир Зеленський пропонує Верховній Раді подовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 днів.

Відповідні проєкти законів вже зареєстровані у парламенті.

Законопроєктом 15401 пропонується подовжити від 2 серпня 2026 року на 90 діб строк дії воєнного стану в Україні.

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Законопроєкт 15402 передбачає затвердження Указу президента «Про подовження строку проведення загальної мобілізації», яким строк проведення загальної мобілізації подовжується від 2 серпня 2026 року на 90 діб.

Від лютого 2022 року парламент за поданням президента що три місяці подовжує дію воєнного стану і мобілізації. Тож воєнний стан та мобілізація в Україні тривають від початку повномасштабного вторгнення Росії.

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