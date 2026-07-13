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- Укрaїнa
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Мобілізацію та воєнний стан в Україні подовжать: законопроєкти вже в Раді
Президент пропонує подовжити воєнний стан та мобілізацію в Україні. Це рішення стане вже двадцятим за час повномасштабної війни.
Президент України Володимир Зеленський пропонує Верховній Раді подовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 днів.
Відповідні проєкти законів вже зареєстровані у парламенті.
Законопроєктом 15401 пропонується подовжити від 2 серпня 2026 року на 90 діб строк дії воєнного стану в Україні.
Законопроєкт 15402 передбачає затвердження Указу президента «Про подовження строку проведення загальної мобілізації», яким строк проведення загальної мобілізації подовжується від 2 серпня 2026 року на 90 діб.
Від лютого 2022 року парламент за поданням президента що три місяці подовжує дію воєнного стану і мобілізації. Тож воєнний стан та мобілізація в Україні тривають від початку повномасштабного вторгнення Росії.