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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
1351
Час на прочитання
2 хв

Портников зробив заяву про зниження мобілізаційного віку: що він пропонує

Віталій Портников розповів про помилки у підходах до мобілізації та назвав головну проблему, яка заважає Україні ухвалювати стратегічні рішення під час війни.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Грубрина Анастасія Грубрина
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Портников про мобілізаційний вік

Портников про мобілізаційний вік / © Еспресо

Журналіст та публіцист Віталій Портников критично оцінив підходи до мобілізаційної політики в Україні, і заявив про необхідність зниження призовного віку замість його підвищення для старших категорій громадян.

Про це журналіст розповів у етері каналу «Еспресо».

Портников про зниження мобілізаційного віку у війську

Портников проаналізував рішення про можливість старших категорій громадян долучатися до війська на контрактній основі і звернув увагу на логіку ухвалення відповідних законодавчих норм:

«Специфічною була ідея, яку ухвалили ще до Зеленського. Я ніяк не можу зрозуміти, хто це вигадав — що потрібно не знижувати призовний вік, до того віку, коли люди дійсно мають служити у збройних силах. А підвищувати його з 55 років до 60», — зауважив Віталій Портников.

На думку журналіста, підвищення граничного віку недоцільне, адже немає практичної користі для функціонування армії, а високий середній показник віку серед військових залишається великою проблемою.

При цьому він відзначив наявність публічного табу на обговорення цього питання.

«Чомусь усі бояться про це сказати. І цей страх говорити на непопулярні теми є дуже показовим», — наголосив журналіст.

Також Портников заявив, що певні публічні особи прагнуть зберігати підтримку аудиторії.

«Людям хочеться здаватися кращими, ніж вони є, і залишатися популярними. Лідери громадської думки цього хочуть, а політики — ще більше, адже вони живуть очікуванням, що війна ось-ось закінчиться», — пояснив він.

Портников переконаний, що неготовність до довгострокового планування заважає вести об’єктивну дискусію щодо процесів мобілізації.

«Багато хто не готовий сказати собі правду: найімовірніше, вони постаріють під час цієї війни. Для них і для країни мир міг закінчитися на довгі роки. І поки ми цього не усвідомимо, ухвалювати правильні рішення буде надзвичайно складно», — підсумував Портников.

Військова служба для українців 60+

Нагадаємо, в Україні працює можливість, яка дозволяє чоловікам і жінкам старше 60 років добровільно підписувати контракт на військову службу. Відповідний закон набув чинності у вересні 2025 року.

Для укладення контракту потрібно пройти ВЛК, отримати висновок про придатність і мати лист-згоду від командира військової частини (для офіцерів — ще й погодження з Генштабом ЗСУ).

Контракт укладається на 1 рік із можливістю продовження та випробувальним терміном до 6 місяців. Його можна розірвати достроково у разі скасування воєнного стану, непроходження випробування або службової невідповідності.

Військова служба для осіб 60+ є виключно добровільною, тому інформація про примусове залучення чи зупинки на вулицях з метою підписання контракту не відповідає дійсності. У разі невиконання умов чи невідповідності контракт з особою просто буде розірвано.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
1351
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