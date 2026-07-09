Портников попередив про небезпечний задум Кремля після ударів по Києву: подробиці

Атака на Київ / © ДСНС

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Нова хвиля масованих ракетних і дронових атак Росії по Києву була спрямована насамперед на житлові квартали. Кремль цілеспрямовано використовує терор проти мирного населення як інструмент тиску, намагаючись змусити українців залишити країну та піти на поступки Москві.

Про це пише публіцист Віталій Портников.

На думку Портникова, останній масований обстріл української столиці остаточно спростував твердження про те, що російські війська нібито ціляться виключно у військові чи промислові об’єкти.

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Публіцист наголосив, що цього разу головною ціллю стали саме житлові квартали.

«Ні, ця атака була спрямована саме на житлові квартали — здається, жодних інших об’єктів росіяни й не шукали, вони хотіли саме зруйнувати і залякати. Це справжнісінька логіка терору», — заявив Портников.

За його словами, характер останніх ударів свідчить, що Кремль не приховує справжньої мети своїх атак і використовує обстріли цивільної інфраструктури як метод психологічного тиску.

Чого хоче Путін

Портников вважає, що нинішня тактика Кремля безпосередньо пов’язана із політичною стратегією Володимира Путіна. На його переконання, російський президент намагається переконати українців, що безпека стане можливою лише після виконання вимог Москви.

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«Тепер він діє з точністю до навпаки — атакує житлові квартали Києва, щоб українці усвідомили: безпеки не буде, поки вони не погодяться на його умови і не відмовляться від своєї держави і суверенітету», — пояснив журналіст.

Він також провів історичну паралель із початком політичної кар’єри Путіна.

За словами Портникова, у 1999 році майбутній президент РФ використав вибухи житлових будинків у Росії як аргумент для демонстрації необхідності жорсткої влади.

«На світанку своєї політичної кар’єри, у 1999 році, Путін атакував житлові квартали власної столиці. Тепер він застосовує схожу логіку вже проти України», — зазначив він.

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Окрему увагу Портников приділив демографічній складовій російської стратегії. На його думку, Кремль від самого початку повномасштабного вторгнення розраховував не лише захопити території, а й максимально скоротити чисельність українського населення.

Публіцист нагадав, що одним із розрахунків Росії було масове переселення українців до країн Європи.

За його словами, Кремль переслідував одразу дві цілі: звільнити українські території від місцевого населення для подальшої колонізації та створити масштабну міграційну кризу в Європі.

«Путін продовжує використовувати інструменти, які можуть допомогти посилити демографічний тиск. Адже удари по великих містах — це також потенційне переселення населення, переміщення його в менші міста та інші країни», — наголосив Портников.

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Водночас він зауважив, що, попри провал російського бліцкригу, війна вже призвела до серйозних демографічних втрат України. Мільйони громадян були змушені виїхати за кордон, і, як зазначає журналіст, із кожним роком війни шансів на їхнє повернення стає дедалі менше.

Що робити Україні

На думку публіциста, Україна має порушувати питання російського терору під час усіх міжнародних переговорів, зокрема із союзниками по НАТО та США.

Він вважає, що світ повинен розглядати Росію не лише як державу-агресора, а й як країну, яка систематично використовує терористичні методи.

«Путін остаточно перетворився на очільника терористичної організації, яка тільки імітує державу. І від цього головного терориста планети потрібно тепер захищати звичайних громадян, які стають жертвами його обстрілів», — сказав він.

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За словами Портникова, сьогодні це вже не просто війна між арміями.

«Це вже точно не тільки війна армій. Це класична війна з жінками і дітьми», — підкреслив журналіст.

Що може зупинити Кремль

Публіцист переконаний, що відповіддю на російський терор має стати подальше посилення підтримки України. Йдеться насамперед про зміцнення системи протиповітряної оборони, запровадження нових санкцій проти російської економіки та збільшення постачання далекобійної зброї.

За його словами, саме це дозволить позбавити Кремль ресурсів для продовження війни та нових ударів по цивільному населенню. Він також наголосив, що допомога Україні сьогодні означає не лише військову підтримку, а й захист життя мирних людей.

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«Допомога Україні — це не просто гроші та залізо. Це можливість вижити тоді, коли тебе заплановано вбити», — підсумував Портников.

Росія атакує мирні міста України — останні новини

Нагадаємо, вночі 8 липня росіяни завдали ракетного удару по Основ’янському та Немишлянському районах Харкова, де пошкоджено понад 20 приватних будинків, храм, автомобілі та мережу вуличного освітлення, є постраждалі.

Також, 7 липня, російські війська також завдали удару по Одесі балістичною ракетою з касетною бойовою частиною. Тоді внаслідок атаки постраждало 10 людей.

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