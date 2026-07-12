Жінці видалили сечовий міхур через залежність від пігулок: тепер вона мочиться через пупок

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25-річна мешканка Великої Британії Лів МакКоул пережила складну операцію з видалення сечового міхура після тяжких ускладнень, спричинених тривалим зловживанням кетаміном.

Тепер вона спорожняє новостворений резервуар для сечі за допомогою катетера, який вводить через пупок, і відкрито розповідає свою історію, щоб застерегти інших від небезпеки наркотичної залежності, пише LADbible.

За словами Лів, усе почалося 2023 року після тяжкого нещасного випадку. Під час роботи з конем тварина вдарила її копитом в обличчя, серйозно травмувавши рот.

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Жінка називає цей інцидент надзвичайно травматичним. Після інциденту вона приймала сильні знеболювальні препарати, а згодом почала використовувати кетамін, намагаючись самостійно впоратися з психологічними наслідками пережитого.

«Я приймала багато знеболювальних і була залежна як від опіоїдів, так і від кетаміну, але кетамін зруйнував моє тіло більше, ніж опіоїди. Потім я почала займатися самолікуванням після того, як у мене розвинувся посттравматичний стресовий розлад (ПТСР) і я почала страждати на безсоння. У мене були нічні жахи, бо це була така травматична аварія. Кетамін допомагав мені з цим, тож я ніби знайшла рішення великої проблеми — я не спала і робила косметичні процедури на обличчі, постійно ходила до стоматолога, щоб відновити зуби», — розповіла вона.

Згодом залежність лише посилювалася. Лів стверджує, що поступово почала вживати до 15 грамів кетаміну на добу.

На цьому тлі у неї виникли численні серйозні ускладнення, зокрема сильний біль у животі, відомий серед медиків як «K-спазми», а також проблеми з печінкою, через які знадобилося оперативне втручання.

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Лів МакКоул / © SWNS

Через погіршення стану здоров’я вага жінки критично знизилася. Вона також двічі потрапляла до лікарні із сепсисом.

За словами британки, медики тривалий час не могли встановити справжню причину її проблем, оскільки вона приховувала свою наркотичну залежність.

«У лікарнях не знали про мою залежність і лікували мене від інфекцій сечовивідних шляхів та інших симптомів, замість того щоб вирішувати справжню проблему, про яку я так багато говорю в Інтернеті. Важко зізнатися, що у тебе є проблема, і я отримую безліч повідомлень від людей, які перебувають у такій самій ситуації: «Як мені їм про це сказати?». Існує страх бути засудженим. Мене просто відмахнули як молоду жінку з проблемами сечового міхура. Мене не запитували про кетамін, оскільки персонал лікарні, медсестри та лікарі не мали відповідних знань», — пояснила вона.

У травні 2025 року Лів пройшла курс лікування в реабілітаційному центрі та, за її словами, відтоді повністю відмовилася від алкоголю й кетаміну.

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Однак саме під час реабілітації її стан різко погіршився. Вона почала виділяти великі кров’яні згустки та страждала на нестерпний біль у ділянці сечового міхура.

Протягом року лікарі випробували різні методи лікування, включно з нервовою терапією, ін’єкціями ботоксу та процедурами розтягування сечового міхура, однак жоден із них не допоміг. Обстеження показали, що орган зазнав незворотних ушкоджень.

6 червня 2026 року британці виконали складну восьмигодинну роботизовану операцію. Хірурги повністю видалили сечовий міхур і сформували так званий «мішечок Індіани» — внутрішній резервуар із частини кишківника.

До цього подібні операції у Великій Британії здебільшого проводили лише пацієнтам з онкологічними захворюваннями.

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Лів МакКоул / © SWNS

Тепер Лів спорожняє цей резервуар за допомогою катетера, який вводить через пупок.

«Я справді вважаю, що я одна з перших, якщо не перша, кому зробили таку операцію у Великій Британії. Мені видалили мій природний сечовий міхур, і мені описали це так, ніби хтось підпалив його, а потім знову вставив у моє тіло. Він був настільки сильно пошкоджений. Мій пупок повинен повернутися до нормального стану, і я зможу вставляти катетер, проколювати його, помочитися, витягувати катетер і одразу ж закривати отвір. Біль у сечовому міхурі ніщо не могло вилікувати. Те, що я більше не відчувала цього болю і знала, що він минув, наповнило мене величезною радістю, і я розплакалася істеричними сльозами. Я збиралася повернути собі своє життя, залишити цю частину позаду, щоб розпочати новий розділ, і щодня почуватися добре», — сказала жінка.

За словами Лів, операцію оплатив її батько, оскільки вона не фінансувалася Національною службою охорони здоров’я Великої Британії (NHS). Водночас післяопераційне лікування покривалося державною системою.

Після виписки з лікарні 12 червня британка продовжує відновлення та сподівається, що її історія стане застереженням для людей, які вважають кетамін безпечним способом боротьби з болем або психологічними травмами.

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