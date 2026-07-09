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Не дихала понад три хвилини: жінка розповіла про дивовижну "подорож на тому світі"
Після повернення до життя жінка поділилася історією, яка змінила її ставлення до смерті.
53-річна американка Келсі Абернаті Маклін пережила стан, близький до клінічної смерті. Жінка не дихала три з половиною хвилини, а після порятунку розповіла про пережите, яке, за її словами, повністю змінило її життя.
Про це пише Mirror.
Інцидент стався під час сімейного барбекю у Філадельфії. Шматок стейка перекрив жінці дихальні шляхи. Попри спроби допомогти за допомогою прийому Геймліха, результату це не дало.
Маклін втратила свідомість, а лікарі згодом назвали її виживання справжнім дивом.
Що, за словами жінки, сталося після втрати свідомості
Американка стверджує, що під час відсутності дихання її свідомість опинилася в іншому вимірі.
«Коли світло згасло, я відчула, що мене оточує кокон нескінченної любові. Час немов зупинився. Не було ні початку, ні кінця. Ніхто не вимовив жодного слова, але я розуміла універсальну мову», — пригадує вона.
За словами Маклін, перед нею почали з’являтися картини з її власного життя.
«Я почала бачити фрагменти свого життя, майже як у кіно на великому екрані. Я справді відчувала емоції, які завдала іншим своїми вчинками. Аналіз мого життя показав мені карму, яку я сама створила», — розповіла жінка.
Після повернення до свідомості американка переглянула свої життєві цінності.
«Мені було сумно бачити, як я завдавала людям болю, і я хотіла, щоб мене простили. Але я пишалася моментами, коли проявляла любов. Я зрозуміла, що матеріальні речі, статус і гроші не мають значення», — сказала вона.
Після пережитого Маклін почала ретельніше ставитися до безпеки під час їжі. Вона розповіла, що тепер нарізає їжу маленькими шматочками, добре її пережовує, а також разом із чоловіком та сином пройшла курси з надання першої допомоги.
Жінка зізнається, що найбільше боїться повторення самої ситуації із задухою, однак ставлення до смерті змінилося.
«Раніше я сильно боялася смерті, але тепер, побачивши потойбічний світ, більше не боюся. Набагато страшніше не прожити тут своє життя повною мірою і не оцінити те, що маєш», — підсумувала американка.
Нагадаємо, американська медсестра Бріджит Кендіс стверджує, що пережила небезпечну реакцію на щеплення від Covid-19, впала в кому і бачила пекло. За її словами, там відбувалися моторошні тортури, а вона кричала до Ісуса, після чого вийшла з коми. Після одужання жінка повністю змінила спосіб життя.