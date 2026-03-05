- Дата публікації
Жінка розповіла про подорож до пекла під час клінічної смерті: "Мучили демони" (фото)
Американка стверджує, що під час клінічної смерті її мучили демони в пеклі, перш ніж вона зустріла померлого нареченого в раю.
79-річна мешканка Сіетла, США, Кеті МакДеніел, пережила неймовірне випробування на межі смерті після того, як була в медикаментозній комі 18 днів.
За її словами, під час клінічної смерті її мучили демони у пеклі, перш ніж їй дозволили зустрітися зі своїм померлим нареченим у раю, передає Daily Star.
У 53 роки Кеті захворіла на гострий респіраторний дистрес-синдром – небезпечне для життя захворювання легень, яке швидко прогресує та спричиняє сильне запалення і накопичення рідини в легенях. Лікарі вирішили ввести її в медикаментозну кому, використовуючи сильні седативні та амнезичні препарати, які мали знизити метаболізм і блокувати пам’ять, фактично перевівши її організм у стан глибокого сну.
Однак, як стверджує Кеті, замість того, щоб залишатися непритомною, вона пережила надзвичайний і страшний досвід, який дав їй змогу нібито побачити, що чекає на нас після смерті.
«Я раптово опинилася у величезній порожнечі, а потім – в дуже пекельному місці», – згадує Кеті. «Було страшно, туманно, смерділо, спекотно. Я ніколи не відчувала себе мертвою – це була просто я, і я пережила цей жахливий, довгий досвід».
Спершу Кеті опинилася у повній темряві. Потім голос «заревів» на неї, питаючи: «Ти знаєш, де ти?». Жінка, налякана і розгублена, тремтячими руками притискала вуха, намагаючись знайти раціональне пояснення. «Все, що я бачила – це повна темрява. Я знала, що я в неправильному місці», – каже Кеті.
Поступово вона усвідомила, що перебуває в пекельній сцені: «Це було схоже на Нью-Йорк або інше велике місто, з пожежами, криками і людьми, що бігали. Це не було сном – це справжнє місце».
Протягом того, що здалося «місяцями», Кеті страждала на переслідування страшних демонів. Вона описує одного з них як «демона в мантії, схожого на суддю», який обіцяв свободу, якщо вона очистить поле від ожини ножицями з круглими кінцями – але гілки постійно відростали. Попри муки, Кеті залишалася впевненою: «Я не впаду у відчай. Я виберуся звідси. Я не впаду у відчай».
Поступово вона отримала наказ супроводжувати групу жінок, одягнених у лахміття, через «замерзлу» пустку. Сніг нагадував їй Різдво, і Кеті почала співати колядку, попри заборону «демонічної жінки».
«Несподівано я відчула, як усе моє єство наповнюється величезною любов’ю, миром і радістю», – розповідає Кеті. Вона опинилася в мармуровій кімнаті, схожій на собор, оточеній неземним садом і залитій м’яким білим світлом. Там вона зустріла покійного нареченого Ріка, який помер у віці 53 років незадовго до госпіталізації Кеті. «Він мав молодший вигляд, приблизно 35 років», – каже жінка.
Кеті вступила з Ріком у «телепатичний» обмін, під час якого він повідомив, що її час ще не настав і що вона має завершити певні справи на землі. Одразу після цього Кеті прокинулася в лікарняному ліжку, дізнавшись, що була непритомна протягом 18 днів.
Кеті визнає, що багато людей не вірять її розповіді, вважаючи її галюцинацією, спричиненою сильними медикаментами. «Більшість не хотіли слухати мою історію – одні були обурені, інші зневажливо ставилися, треті казали, що це депресивно чи дивно», – розповідає вона.
Вона описала свій досвід у мемуарах, зазначаючи, що після пережитого навчилася приймати незвичайні події і вірити, що випадковостей у житті не існує.
Сьогодні Кеті допомагає іншим, хто пережив клінічну смерть, і відкрила для себе нову віру у божественну присутність. Вона більше не боїться смерті і вважає, що три найважливіші слова – Бог, Любов і Дім – насправді означають одне і те ж.
«Після подорожі до пекла і раю я зрозуміла, що життя цінне, і навіть у найстрашніших випробуваннях є сенс», – додає Кеті.
