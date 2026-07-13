Астрономи зробили нове відкриття / © Associated Press

Реклама

Астрономи відкрили нову екзопланету, що обертається навколо зірки, схожої на Сонце.

Про це повідомляє Phys.org.

Згідно з дослідженням, NGTS-39 b має радіус приблизно 1,09 радіуса Юпітера та масу 1,47 маси Юпітера, що забезпечує щільність 1,411 г/см³.

Реклама

На основі отриманих параметрів астрономи класифікували NGTS-39 b як довгоперіодично теплий Юпітер. Вони припускають, що планета має склад, у якому переважають водень та гелій, хоча її щільність вища, ніж у Юпітера, і може свідчити про підвищений вміст важких елементів.

Що стосується батьківської зірки, NGTS-39 приблизно на 16% більша та масивніша за Сонце. Ефективна температура зірки становить 6053 K, а її вік оцінюється в 2,2 мільярда років.

Нагадаємо, астрономи виявили кам’янисту планету, приблизно вдвічі більшу за нашу, яка обертається в зоні життя навколо своєї батьківської зірки Gliese 3378.

Новини партнерів