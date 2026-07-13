В Україні створюють новий рід військ: хто увійде та очолить

Бригадний генерал Дмитро Волошин / © Командування Десантно-штурмових військ ЗСУ

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У складі Сухопутних військ Збройних Сил України створюються Об’єднані сили швидкого реагування. Вони будуть окремим родом сил ЗСУ, призначеним для швидкого реагування на загрози та рішучих дій на найважливіших напрямках.

Про це повідомив речник Генерального штабу ЗСУ Дмитро Лиховій у коментарі LIGA.net.

«ЗСУ враховують усі виклики війни, що змінюється, нарощують бойові спроможності для підвищення стійкості оборони та ведення активних наступальних дій», — зазначив Лиховій.

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Об’єднані сили швидкого реагування очолить бригадний генерал Дмитро Волошин. Офіцер нового покоління, який гідно зарекомендував себе як командир 8-го корпусу ДШВ, має позитивні відгуки колег та підлеглих.

Призначенням ОСШР буде не постійне утримання ділянок фронту, а оперативне реагування на загрози, посилення угруповань військ, а також проведення наступальних і контрнаступальних дій.

«Ці мобільні та дієві сили будуть одним із ключових елементів підвищення наступального потенціалу нашого війська, адже застосовуватимуться там, де це найбільш необхідно», — зазначив речник.

У Генштабі додали, що до складу Об’єднаних сил швидкого реагування збираються включити командування, а також визначену кількість окремих штурмових бригад, полків, батальйонів. Входитимуть до ОСШР також підрозділи безпілотних систем, артилерійські підрозділи та необхідний комплект частин підтримки, забезпечення й обслуговування.

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Водночас основу нового роду сил ЗСУ складуть підрозділи, які вже виконують бойові завдання.

«Ідеться про зведення в єдиний рід сил найбільш боєздатних військових частин із досвідом наступальних дій. Це дозволить сформувати якісно новий інструмент швидкого реагування», — додали в Генштабі.

Такий крок також має підвищити рівень підготовки до ведення високоінтенсивних бойових дій і відновлення боєздатності військ, створення резервів. Йдеться також про якісний відбір і добровільний набір найбільш вмотивованих та підготовлених військовослужбовців.

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