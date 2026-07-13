В Україні оголошено перший рівень небезпечності: очікується ускладнення роботи енергетики

Гроза / © Pixabay

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У більшості областей України до кінця доби очікується різке погіршення погоди. Синоптики оголосили попередження про небезпечні метеорологічні явища. Через погіршення погоди оголошено перший рівень небезпечності (жовтий).

Про це повідомляє Український гідрометцентр у Facebook.

За даними метеорологів, грозовий фронт накриє країну найближчими годинами й утримається до кінця доби 13 липня. Негода омине лише східні та південно-східні регіони.

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Фахівці попереджають, що складні погодні умови можуть спричинити аварійні ситуації на лініях електропередач та призвести до ускладнення роботи енергетичних підприємств. Громадян закликають бути обережними під час перебування на вулиці та триматися подалі від розлогих дерев і металевих конструкцій.

Мапа погоди 13 липня / © Укргідрометцентр

Нагадаємо, вже після 17 липня до України повернеться аномальна спека. За прогнозом метеоролога Ігоря Кібальчича, вдень температура сягатиме 33 градусів, а на Донбасі та в південних регіонах повітря розпечеться до 36 градусів тепла. Водночас 19 та 20 липня у західних і північних областях пройдуть шквалисті зливи з градом, тоді як на південному сході стрімко зросте рівень пожежної небезпеки в лісових екосистемах.

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