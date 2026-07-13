Анатолій Хостікоєв висловився про доньку Сумської в Росії та родинний конфлікт: "Зло породжує зло"

Анатолій Хостікоєв, Ольга Сумська, Антоніна Паперна та їхня родина

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Український актор Анатолій Хостікоєв висловився про сімейний конфлікт навколо старшої доньки Ольги Сумської — акторки Антоніни Паперної, яка живе та працює в Росії під час війни.

В інтерв’ю «Главкому» артист зізнався, що добре знає Паперну ще з дитинства та не вважає правильним цькувати її матір через життєвий вибір доньки. За словами Хостікоєва, переїзд Антоніни до Москви стався ще до початку повномасштабної війни, а зараз вона виховує там двох дітей.

«Можу сказати: те, що донька Олі та Євгена Паперного Антоніна у Москві, — це особиста справа родини. Я цю дівчинку знаю з дитинства: до Антоніни ставлюся з теплотою. Тому коли Ольгу починають цькувати з цього приводу, я її розумію. Вона відбивається, тому що вона — матір і захищає свою дитину. Вона має на це право, і ніхто не може їй цим докоряти. Крім того, Антоніна переїхала до Москви ще до початку війни. У неї є діти, і ніхто не сміє казати, що вона зрадниця», — наголосив актор.

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Також Хостікоєв прокоментував конфлікт між своєю дружиною Наталею Сумською, її сестрою Ольгою та власним сином В’ячеславом Хостікоєвим. Раніше молодший актор публічно розкритикував двоюрідну сестру Антоніну Паперну за те, що вона після початку повномасштабного вторгнення залишилася жити в Росії та не засудила агресію Кремля.

Антоніна Паперна / © instagram.com/tony__pepper

Анатолій Хостікоєв розповів, що мав із сином відверту розмову після його гучних заяв. Водночас він визнав право В’ячеслава на власну думку, але вважає, що й Ользі Сумській не варто було відповідати різкими словами.

«Це справа тієї родини. І я не те щоб його сварив. Я сказав йому свою точку зору. На що він мені відповів: „А це моя точка зору“. Він таким чином висловив свою позицію з цього приводу і мав на це право. З іншого боку, і Ользі, рідній тітці, не слід було принижувати і ображати небожа. Зло породжує зло», — зазначив артист.

Хостікоєв також прокоментував скандал, який виник після того інтерв’ю його сина. Тоді в заголовку матеріалу було сказано, що донька Сумської «заробляє криваві рублі» в Москві, а сама акторка відреагувала на публікацію словами «Огидна потвора». За словами Хостікоєва, він чудово розуміє емоції Ольги, адже для будь-якої матері подібні заголовки є болючими.

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Нагадаємо, Антоніна Паперна вже багато років живе в Москві, де перебуває у стосунках із російським актором Володимиром Ягличем і виховує від нього двох дітей. Після початку повномасштабної війни вона не засудила відкрито російську агресію проти України, що неодноразово ставало приводом для суспільної критики.

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