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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
85
Час на прочитання
1 хв

Джей Ло в сукні Ralph Lauren і величезному капелюсі з'явилася на Вімблдоні

Дженніфер Лопес відвідала чотирнадцятий день Вімблдонського тенісного чемпіонату у Всеанглійському клубі лаун-тенісу та крокету в Лондоні.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Коментарі
Дженніфер Лопес

Дженніфер Лопес / © Getty Images

56-річна співачка та акторка приїхала на тенісний турнір у сукні від Ralph Lauren з драпуванням на грудях та талії, взула плетені босоніжки на високих шпильках і їм до тону підібрала невелику сумку на короткій ручці та величезний крислатий капелюх.

Дженніфер Лопес / © Getty Images

Дженніфер Лопес / © Getty Images

Волосся співачка розпустила та зробила гарне укладання, а також у неї на обличчі були великі сонцезахисні окуляри та макіяж, а у вухах сережки-кліпси з діамантами.

Дженніфер Лопес / © Getty Images

Дженніфер Лопес / © Getty Images

Декількома днями Джей Ло заскочили папараці під час прогулянки у Франції. Тоді артистка була одягнена в ультракороткі бежеві шорти та об'ємну блузку з рукавами-кльошами, рюшами та з численними зав'язками та взута у босоніжки на підборах.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
85
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