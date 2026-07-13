- Дата публікації
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Кількість переглядів
- 85
- Час на прочитання
- 1 хв
Джей Ло в сукні Ralph Lauren і величезному капелюсі з'явилася на Вімблдоні
Дженніфер Лопес відвідала чотирнадцятий день Вімблдонського тенісного чемпіонату у Всеанглійському клубі лаун-тенісу та крокету в Лондоні.
56-річна співачка та акторка приїхала на тенісний турнір у сукні від Ralph Lauren з драпуванням на грудях та талії, взула плетені босоніжки на високих шпильках і їм до тону підібрала невелику сумку на короткій ручці та величезний крислатий капелюх.
Волосся співачка розпустила та зробила гарне укладання, а також у неї на обличчі були великі сонцезахисні окуляри та макіяж, а у вухах сережки-кліпси з діамантами.
Декількома днями Джей Ло заскочили папараці під час прогулянки у Франції. Тоді артистка була одягнена в ультракороткі бежеві шорти та об'ємну блузку з рукавами-кльошами, рюшами та з численними зав'язками та взута у босоніжки на підборах.