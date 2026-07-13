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Вбивство братів на Київщині: у підозрюваних військових 155-ї бригади вилучили велику кількість боєприпасів
Під час обшуків у бійців 155-ї бригади, підозрюваних у викраденні двох братів у Київській області, правоохоронці вилучили понад тисячу набоїв різних калібрів, гранати та мобільні телефони.
Під час обшуків у військових 155 бригади, які фігурують у справі про викрадення двох братів на Київщині, виявили понад тисячу набоїв та гранат.
Про це стало відомо з ухвали суду, передає «Громадське».
Суд наклав арешт на майно підозрюваних.
Під час обшуків правоохоронці виявили три мобільні телефони, а також зброю:
набої калібру 5,56 в кількості 124 одиниць;
ящик з 400 набоями з маркуванням «20 CRTG 5,56mm., BALL M855»;
12 корпусів гранат;
16 димових гранат різних типів;
7 запалів до димових гранат;
136 набоїв з маркуванням LC 24;
172 набої калібру 7,62×54 mm;
25 набоїв калібру 5,45 mm;
53 набої калібру 7,62×39 mm;
74 набої калібру 9×19 mm;
100 набоїв калібру 5,56 mm.
Нагадаємо, у ніч проти 28 червня семеро людей увірвалися на подвірʼя двох братів на Київщині та вивезли їх у невідомому напрямку. За даними джерел у правоохоронних органах, поліція затримала дев’ятьох бійців 155 бригади за підозрою у викраденні людей. Серед затриманих — командир батальйону 155 бригади Олексій Долголенко.
Раніше ми писали про те, що командир 155 механізованої бригади Станіслав Лучанов після того, як його бійців затримали, зник. Пізніше в ОК «Південь» підтвердили, що Лучанов самовільно залишив військову частину — його розшукують. Невдовзі Військова служба правопорядку заявила, що колишньому комбригу вручили підозру, але знайти його поки не вдалося.
Суд обрав запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою на 60 діб для сімох військовослужбовців, а згодом і для восьмого підозрюваного за підозрою у вбивстві двох цивільних. На суді командир батальйону Олексій Долголенко, якого підозрюють у вбивстві, не назвав замовника.