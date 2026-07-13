Вбивство братів на Київщині: у підозрюваних військових 155-ї бригади вилучили велику кількість боєприпасів

Суд наклав арешт на майно підозрюваних / © pexels.com

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Під час обшуків у військових 155 бригади, які фігурують у справі про викрадення двох братів на Київщині, виявили понад тисячу набоїв та гранат.

Про це стало відомо з ухвали суду, передає «Громадське».

Суд наклав арешт на майно підозрюваних.

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Під час обшуків правоохоронці виявили три мобільні телефони, а також зброю:

набої калібру 5,56 в кількості 124 одиниць;

ящик з 400 набоями з маркуванням «20 CRTG 5,56mm., BALL M855»;

12 корпусів гранат;

16 димових гранат різних типів;

7 запалів до димових гранат;

136 набоїв з маркуванням LC 24;

172 набої калібру 7,62×54 mm;

25 набоїв калібру 5,45 mm;

53 набої калібру 7,62×39 mm;

74 набої калібру 9×19 mm;

100 набоїв калібру 5,56 mm.

Нагадаємо, у ніч проти 28 червня семеро людей увірвалися на подвірʼя двох братів на Київщині та вивезли їх у невідомому напрямку. За даними джерел у правоохоронних органах, поліція затримала дев’ятьох бійців 155 бригади за підозрою у викраденні людей. Серед затриманих — командир батальйону 155 бригади Олексій Долголенко.

Раніше ми писали про те, що командир 155 механізованої бригади Станіслав Лучанов після того, як його бійців затримали, зник. Пізніше в ОК «Південь» підтвердили, що Лучанов самовільно залишив військову частину — його розшукують. Невдовзі Військова служба правопорядку заявила, що колишньому комбригу вручили підозру, але знайти його поки не вдалося.

Суд обрав запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою на 60 діб для сімох військовослужбовців, а згодом і для восьмого підозрюваного за підозрою у вбивстві двох цивільних. На суді командир батальйону Олексій Долголенко, якого підозрюють у вбивстві, не назвав замовника.

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