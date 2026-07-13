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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
439
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2 хв

Вбивство братів на Київщині: у підозрюваних військових 155-ї бригади вилучили велику кількість боєприпасів

Під час обшуків у бійців 155-ї бригади, підозрюваних у викраденні двох братів у Київській області, правоохоронці вилучили понад тисячу набоїв різних калібрів, гранати та мобільні телефони.

Автор публікації
Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
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Суд наклав арешт на майно підозрюваних

Суд наклав арешт на майно підозрюваних / © pexels.com

Під час обшуків у військових 155 бригади, які фігурують у справі про викрадення двох братів на Київщині, виявили понад тисячу набоїв та гранат.

Про це стало відомо з ухвали суду, передає «Громадське».

Суд наклав арешт на майно підозрюваних.

Під час обшуків правоохоронці виявили три мобільні телефони, а також зброю:

  • набої калібру 5,56 в кількості 124 одиниць;

  • ящик з 400 набоями з маркуванням «20 CRTG 5,56mm., BALL M855»;

  • 12 корпусів гранат;

  • 16 димових гранат різних типів;

  • 7 запалів до димових гранат;

  • 136 набоїв з маркуванням LC 24;

  • 172 набої калібру 7,62×54 mm;

  • 25 набоїв калібру 5,45 mm;

  • 53 набої калібру 7,62×39 mm;

  • 74 набої калібру 9×19 mm;

  • 100 набоїв калібру 5,56 mm.

Нагадаємо, у ніч проти 28 червня семеро людей увірвалися на подвірʼя двох братів на Київщині та вивезли їх у невідомому напрямку. За даними джерел у правоохоронних органах, поліція затримала дев’ятьох бійців 155 бригади за підозрою у викраденні людей. Серед затриманих — командир батальйону 155 бригади Олексій Долголенко.

Раніше ми писали про те, що командир 155 механізованої бригади Станіслав Лучанов після того, як його бійців затримали, зник. Пізніше в ОК «Південь» підтвердили, що Лучанов самовільно залишив військову частину — його розшукують. Невдовзі Військова служба правопорядку заявила, що колишньому комбригу вручили підозру, але знайти його поки не вдалося.

Суд обрав запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою на 60 діб для сімох військовослужбовців, а згодом і для восьмого підозрюваного за підозрою у вбивстві двох цивільних. На суді командир батальйону Олексій Долголенко, якого підозрюють у вбивстві, не назвав замовника.

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Дата публікації
Кількість переглядів
439
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