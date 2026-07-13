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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
286
Час на прочитання
2 хв

Принцеса Уельська у гарній оливковій сукні та з родиною відвідала чоловічий фінал Вімблдону

Принцеса Уельська з сім'єю відвідала заключний день тенісного турніру Вімблдону в Лондоні.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Принцеса Уельська з дітьми на Вімблдоні

Принцеса Уельська з дітьми на Вімблдоні / © Associated Press

12 липня Кейт разом зі своїм чоловіком принцом Вільямом та двома старшими дітьми – 12-річним принцом Джорджем та 11-річною принцесою Шарлоттою з'явилися у Всеанглійському клубі лаун-тенісу та крокету, покровителькою якого є принцеса Уельська.

Сім'я була зустрінута бурхливими оваціями публіки, коли прямувала на свої місця у першому ряду Королівської ложі на Центральному корті.

Принцеса Уельська з дітьми та чоловіком принцом Вільямом на Вімблдоні / © Associated Press

Принцеса Уельська з дітьми та чоловіком принцом Вільямом на Вімблдоні / © Associated Press

Принцеса Кейт обрала для цього випадку оливкову сукню міді від Emilia Wickstead, яка ідеально поєднується з фіолетово-зеленою брошкою, яку вона носить на знак свого заступництва Всеанглійському клубу лаун-тенісу та крокету, де проводиться турнір.

Принцеса Уельська / © Associated Press

Принцеса Уельська / © Associated Press

У руках у Кетрін була сумка з гладкої шкіри кольору темно-карамельного відтінку від DeMellier, взула вона туфлі-човники Ralph Lauren і доповнювала образ крислатим капелюхом LK Bennett і сонцезахисними окулярами теж від Ralph Lauren.

Принцеса Уельська з дітьми та чоловіком принцом Вільямом на Вімблдоні / © Associated Press

Принцеса Уельська з дітьми та чоловіком принцом Вільямом на Вімблдоні / © Associated Press

Принцеса Уельська з дітьми та чоловіком принцом Вільямом на Вімблдоні / © Associated Press

Принцеса Уельська з дітьми та чоловіком принцом Вільямом на Вімблдоні / © Associated Press

Принцеса Шарлотта, принц Джордж та принцеса Кейт / © Associated Press

Принцеса Шарлотта, принц Джордж та принцеса Кейт / © Associated Press

Принцеса розпустила волосся, зробивши гарне укладання традиційними хвилями, на її обличчі був легкий макіяж, а у вухах сережки-висячки від Van Cleef & Arpels, а на зап'ясті був золотий браслет і каблучки на пальцях.

Принцеса Уельська Кейт / © Associated Press

Принцеса Уельська Кейт / © Associated Press

Як покровителька турніру Кейт також виконує свою роботу під час фіналів чоловічого та жіночого одиночного розряду: їй випала честь вручити трофеї переможцям та фіналістам. У суботу вона вручила жіночий трофей чеській тенісистці Лінді Носковій, а в неділю вручила кубок Янніку Сіннеру на Центральному корті після його перемоги у чоловічому фіналі турніру Вімблдону.

Принцеса Кейт вручила трофей Янніку Сіннеру / © Associated Press

Принцеса Кейт вручила трофей Янніку Сіннеру / © Associated Press

Принцеса Кейт / © Associated Press

Принцеса Кейт / © Associated Press

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
286
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