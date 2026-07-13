Смерть Ліндсі Ґрема: як зміниться підтримка України з боку адміністрації Трампа

Як зміниться підтримка України після смерті Ліндсі Ґрема / © Associated Press

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Смерть сенатора-республіканця Ліндсі Ґрема стала відчутним ударом для ключових союзників США, зокрема для України. В умовах, коли Києву доводиться важкими методами шукати важелі впливу на Трампа, втрата такого союзника є критичною.

Про це пише Bloomberg.

Що для України означає втрата Ліндсі Ґрема

Ґрем залишався одним із найефективніших провідників українських інтересів у Білому домі. За останні три дні свого життя сенатор від Південної Кароліни встиг зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським, оглянути виробництво безпілотників в Україні та погодити з колегами в Сенаті просування нового законопроєкту про санкції проти Росії.

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Це був десятий візит Ґрема до України під час повномасштабної війни. Протягом другого терміну Дональда Трампа Ґрем послідовно намагався зберегти американську військову підтримку Києва навіть попри важкі стосунки Зеленського з Трампом.

Напередодні поїздки до Києва сенатор узяв участь у саміті НАТО в Туреччині, де працював над згладжуванням кутів між членами Альянсу та президентом США.

Тепер Україні та європейським партнерам доведеться шукати нову підтримку у Вашингтоні. Це буде непросто. Ґрем володів унікальним поєднанням навичок: близькістю до Трампа, спроможністю співпрацювати з демократами в Сенаті та глибокими контактами з іноземними лідерами.

Ґрем залишався непохитним прибічником інтервенціоністської зовнішньої політики. Зокрема, він був серед тих, хто закликав Трампа підтримати Ізраїль у війні з Іраном.

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Для Володимира Зеленського сенатор був важливим містком у діалозі з Білим домом, особливо на тлі роздратування Трампа через неможливість виконати передвиборчу обіцянку та завершити війну в Україні за один день.

Смерть сенатора сталася в момент, коли Україна закликала союзників надати більше ППО для захисту від російських балістичних ударів. Минулого тижня Трамп запевнив, що Україна отримає ліцензію на виробництво таких ракет.

Голова Центру прикладних політичних досліджень «Пента» Володимир Фесенко зазначає, що Ґрем відігравав роль одного з ключових лобістів України в оточенні Трампа, хоча й не завжди досягав успіху.

«Трамп не завжди дослухався до Ґрема, оскільки той не мав такого впливу, як, наприклад, спецпосланець Віткофф. Тепер перед нами постає проблема: чи є інші гравці, подібні до Ґрема, які мають сильні позиції в Сенаті та доступ до Трампа?»

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У Європі сенатора також сприймали як фігуру з суттєвим впливом на Білий дім — не лише у питаннях підтримки України, а й щодо посилення тиску на Росію. За словами джерел, обізнаних із позицією європейських лідерів, Ґрем належить до нечисленної групи високопоставлених республіканців, які дійсно глибоко зналися на зовнішній політиці. Ґрем наголошував на важливості НАТО.

«Ось що нам варто пам’ятати про Ліндсі та Україну: він прагнув урятувати якомога більше українських життів, бо розумів те, що відомо усім нам: Росія була агресором, а Путін намагався вчинити геноцид українців. І Ліндсі Ґрем хотів стати на заваді цьому й сказати: „Дідька лисого, тільки не під час моєї служби“. І він заохочував президента Трампа бути якнайбільше залученим», — сказав сенатор Тім Скотт, який представляє Південну Кароліну разом із Ґремом.

Після звістки про смерть Ґрема низка сенаторів-демократів закликала якнайшвидше ухвалити законопроєкт про посилення санкцій проти РФ, адже це стане вшануванням пам’яті Ліндсі Ґрема.

«Я назавжди запам’ятаю нашу останню тривалу розмову цими вихідними, коли він радів досягненню угоди щодо нашого законопроєкту про санкції проти Росії й сказав: „Це, чорт забирай, важлива угода — ми всі чудово попрацювали“», — каже сенатор Річард Блюменталь.

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Причина смерті Ліндсі Ґрема

Нагадаємо, за попередніми висновками судово-медичної експертизи округу Колумбія, причиною смерті сенатора США Ліндсі Ґрема стало розшарування аорти, пов’язане з атеросклеротичним серцево-судинним захворюванням.

У його офісі повідомили, що політик помер увечері суботи після короткої та раптової хвороби. Родина сенатора подякувала за підтримку й попросила поважати її право на приватність.

Президент США Дональд Трамп назвав Ґрема «членом родини» та зазначив, що важко переживає його втрату. За словами Трампа, сенатор телефонував йому в суботу ввечері після повернення з України — він звучав трохи втомленим, але цілком нормально. У зв’язку зі смертю політика президент розпорядився приспустити державні прапори по всій країні.

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