Принцеса Кейт викликала фурор у розкішному червоному луку, з’явившись на Вімблдоні

Принцеса Уельська Кейт / © Getty Images

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Принцеса Кетрін, яка є покровителькою Всеанглійського тенісного клубу, мала сяйливий вигляд, прибувши на Вімблдон на фінал жіночого одиночного розряду.

Вона вручить трофей на Центральному корті переможниці жіночого фіналу.

Принцеса Уельська Кейт / © Getty Images

Одягнена принцеса була в розкішний червоний костюм від Roland Mouret з баскою і вирізом на талії, взута в туфлі-човники від Gianvito Rossi на підборах, а в руках мала невелику мінісумку Tusting.

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Принцеса Уельська Кейт / © Getty Images

Кейт наділа комплект рубінових прикрас, який чудово пасував до її образу — це були сережки-висячки з камінням і підвіска з кулоном G Collins & Sons. Її волосся було зібране в гарну зачіску, а на обличчі був легкий денний макіяж. Образ вийшов просто неймовірним.

Принцеса Уельська Кейт / © Associated Press

Перед матчем Кетрін провела коротку зустріч із гравцями.

Принцеса Уельська Кейт / © Associated Press

Принцеса Уельська Кейт / © Associated Press

Принцеса Уельська Кейт / © Associated Press

Раніше принцеса Уельська вже відвідувала тенісний турнір, де спостерігала за матчем другого кола — британця Артура Феррі проти Отто Віртанена.

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