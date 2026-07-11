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Принцеса Кейт викликала фурор у розкішному червоному луку, з’явившись на Вімблдоні
Принцеса Уельська була присутня сьогодні на тринадцятому дні Вімблдонського тенісного чемпіонату у Всеанглійському клубі лаун-тенісу та крокету в Лондоні.
Принцеса Кетрін, яка є покровителькою Всеанглійського тенісного клубу, мала сяйливий вигляд, прибувши на Вімблдон на фінал жіночого одиночного розряду.
Вона вручить трофей на Центральному корті переможниці жіночого фіналу.
Одягнена принцеса була в розкішний червоний костюм від Roland Mouret з баскою і вирізом на талії, взута в туфлі-човники від Gianvito Rossi на підборах, а в руках мала невелику мінісумку Tusting.
Кейт наділа комплект рубінових прикрас, який чудово пасував до її образу — це були сережки-висячки з камінням і підвіска з кулоном G Collins & Sons. Її волосся було зібране в гарну зачіску, а на обличчі був легкий денний макіяж. Образ вийшов просто неймовірним.
Перед матчем Кетрін провела коротку зустріч із гравцями.
Раніше принцеса Уельська вже відвідувала тенісний турнір, де спостерігала за матчем другого кола — британця Артура Феррі проти Отто Віртанена.