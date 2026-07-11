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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
399
Час на прочитання
1 хв

Принцеса Кейт викликала фурор у розкішному червоному луку, з’явившись на Вімблдоні

Принцеса Уельська була присутня сьогодні на тринадцятому дні Вімблдонського тенісного чемпіонату у Всеанглійському клубі лаун-тенісу та крокету в Лондоні.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Принцеса Уельська Кейт

Принцеса Уельська Кейт / © Getty Images

Принцеса Кетрін, яка є покровителькою Всеанглійського тенісного клубу, мала сяйливий вигляд, прибувши на Вімблдон на фінал жіночого одиночного розряду.

Вона вручить трофей на Центральному корті переможниці жіночого фіналу.

Принцеса Уельська Кейт / © Getty Images

Принцеса Уельська Кейт / © Getty Images

Одягнена принцеса була в розкішний червоний костюм від Roland Mouret з баскою і вирізом на талії, взута в туфлі-човники від Gianvito Rossi на підборах, а в руках мала невелику мінісумку Tusting.

Принцеса Уельська Кейт / © Getty Images

Принцеса Уельська Кейт / © Getty Images

Кейт наділа комплект рубінових прикрас, який чудово пасував до її образу — це були сережки-висячки з камінням і підвіска з кулоном G Collins & Sons. Її волосся було зібране в гарну зачіску, а на обличчі був легкий денний макіяж. Образ вийшов просто неймовірним.

Принцеса Уельська Кейт / © Associated Press

Принцеса Уельська Кейт / © Associated Press

Перед матчем Кетрін провела коротку зустріч із гравцями.

Принцеса Уельська Кейт / © Associated Press

Принцеса Уельська Кейт / © Associated Press

Принцеса Уельська Кейт / © Associated Press

Принцеса Уельська Кейт / © Associated Press

Принцеса Уельська Кейт / © Associated Press

Принцеса Уельська Кейт / © Associated Press

Раніше принцеса Уельська вже відвідувала тенісний турнір, де спостерігала за матчем другого кола — британця Артура Феррі проти Отто Віртанена.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
399
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