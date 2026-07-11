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Олімпійський чемпіон Хижняк проведе бій в андеркарді поєдинку Джошуа
"Полтавський танк" вийде на ринг у Саудівській Аравії.
Український боксер Олександр Хижняк, який є олімпійським чемпіоном Парижа-2024, проведе бій в андеркарді поєдинку ексчемпіона світу в надважкій вазі британця Ентоні Джошуа з албанцем Крістіаном Пренгою.
Про це повідомляє LuckyPunch.
Суперник 30-річного українця поки що залишається невідомим. Вечір боксу відбудеться 25 липня в саудівському Ер-Ріяді.
Для "Полтавського танка" це буде другий бій на професійному рингу.
Хижняк дебютував на профіринзі у березні цього року, в першому раунді нокаутувавши колумбійця Вільмера Барона у межах вечора боксу, організованого промоутерською компанією Олександра Усика — Usyk 17 Promotions.
Зазначимо, що Хижняк є дворазовим олімпійським призером: він здобув "срібло" на Іграх-2020 у Токіо та "золото" на Іграх-2024 в Парижі.
"Полтавський танк" є четвертим олімпійським чемпіоном з боксу в історії України після Володимира Кличка, Василя Ломаченка та Олександра Усика.
Раніше повідомлялося, що український надважковаговик вийде у ринг проти жертви Ф'юрі та Джошуа.