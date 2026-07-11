ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
326
Час на прочитання
1 хв

Олімпійський чемпіон Хижняк проведе бій в андеркарді поєдинку Джошуа

"Полтавський танк" вийде на ринг у Саудівській Аравії.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Коментарі
Олександр Хижняк

Олександр Хижняк / © Associated Press

Український боксер Олександр Хижняк, який є олімпійським чемпіоном Парижа-2024, проведе бій в андеркарді поєдинку ексчемпіона світу в надважкій вазі британця Ентоні Джошуа з албанцем Крістіаном Пренгою.

Про це повідомляє LuckyPunch.

Суперник 30-річного українця поки що залишається невідомим. Вечір боксу відбудеться 25 липня в саудівському Ер-Ріяді.

Для "Полтавського танка" це буде другий бій на професійному рингу.

Хижняк дебютував на профіринзі у березні цього року, в першому раунді нокаутувавши колумбійця Вільмера Барона у межах вечора боксу, організованого промоутерською компанією Олександра Усика — Usyk 17 Promotions.

Зазначимо, що Хижняк є дворазовим олімпійським призером: він здобув "срібло" на Іграх-2020 у Токіо та "золото" на Іграх-2024 в Парижі.

"Полтавський танк" є четвертим олімпійським чемпіоном з боксу в історії України після Володимира Кличка, Василя Ломаченка та Олександра Усика.

Раніше повідомлялося, що український надважковаговик вийде у ринг проти жертви Ф'юрі та Джошуа.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
326
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie