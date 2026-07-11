Арабські парфуми на літо: топ-5 бюджетних і стійких ароматів

Парфуми. / © Associated Press

Реклама

Арабські парфуми набирають популярності серед українських панянок. Вони підкорюють насиченими багатогранними композиціями, які залишають виразний шлейф. Ще одна їхня перевага доступна ціна. Багато ароматів за якістю та звучанням не поступаються значно дорожчим люксовим композиціям.

ТСН.ua підготував добірку бюджетних арабських ароматів на літо.

Сучасна арабська парфумерія давно не обмежується важкими східними ароматами. Багато брендів створюють легкі цитрусові, квіткові, фруктові та акватичні композиції, які чудово підходять для літньої спеки.

Реклама

Ще одна причина їхньої популярності — доступна ціна, бо навіть у бюджетному сегменті до 3 тис. грн. можна знайти чудові аромати з високою стійкістю. До того ж багато брендів випускають великі флакони об’ємом 80–100 мл — це робить таку покупку ще вигіднішою.

Lattafa Maahir Legacy

Один із найкращих літніх ароматів від Lattafa. Він відкривається яскравими цитрусами та свіжою м’ятою, а згодом стає більш зеленим і деревним. Аромат звучить легко, дорого й освіжаюче, тому чудово підходить для щоденного використання.

Основні ноти: лайм, м’ята, грейпфрут, лаванда, розмарин, чорний перець, ялівець, ветивер, амбра.

Afnan Turathi Electric

Сучасний цитрусово-деревний аромат із дуже свіжим звучанням. Він не перевантажує навіть у спекотні дні, але водночас має гарну стійкість і помітний шлейф.

Реклама

Основні ноти: бергамот, грейпфрут, цитруси, прянощі, мускус, амбра, кедр.

Armaf Odyssey Limoni Fresh

Ідеальний вибір для тих, хто любить аромат свіжого лимона. Він нагадує прохолодний літній лимонад із легкими зеленими й мускусними акордами. Добре підходить для офісу, відпочинку та щоденного носіння.

Основні ноти: лимон, бергамот, мандарин, імбир, мускус, амбра, деревина.

Lattafa Pride Art of Arabia I

Попри східне походження, цей аромат напрочуд добре підходить для літа. Він поєднує соковиті цитруси, зелений чай і благородну деревину, тому звучить дорого та елегантно.

Реклама

Основні ноти: бергамот, цитруси, зелений чай, імбир, сандал, мускус, амбра.

Asdaaf Ameerat Al Arab

Один із найпопулярніших бюджетних жіночих арабських ароматів. Він легкий, квітково-фруктовий і дуже жіночний. Добре розкривається саме в теплу погоду, не здаючись надто солодким.

Основні ноти: цитруси, бергамот, жасмин, білі квіти, алое вера, мускус, деревина, уд.

Усі ці аромати регулярно входять до добірок найкращих бюджетних арабських парфумів для теплої пори року завдяки свіжому звучанню, хорошій стійкості та доступній ціні.

Реклама

Нагадаємо, ми писали про те, які аромати втратили актуальність 2026-го. Цього року головний акцент зміщується на природність, емоційний комфорт і прагнення до автентичності.

Новини партнерів