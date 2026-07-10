Украинцы могут потерять часть пенсии и субсидии: кого касается правило 10 дней

Пенсия

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Украинцам, получающим пенсии, субсидии и другие государственные выплаты, напомнили об обязательном правиле, невыполнение которого уже привело к потере средств многими гражданами

Об этом сообщает Главное управление Пенсионного фонда Украины (ПФУ) в Волынской области.

Пенсии и субсидии могут уменьшить — что нужно знать

В случае изменения личных данных получатели обязаны известить об этом органы Пенсионного фонда в течение 10 календарных дней. Если этого не сделать, излишне начисленные деньги придется вернуть, иначе их взыщут принудительно.

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Ведомство определило четкий перечень изменений, о которых граждане должны обязательно отчитываться, поскольку они оказывают непосредственное влияние на право получения или размер социальной помощи. Обратиться в ПФУ необходимо в следующих случаях:

смена фамилии, имени, отчества или других персональных данных;

замена паспорта;

изменение номера телефона или других контактов;

изменение банковских реквизитов (счет для выплат);

трудоустройство или увольнение с работы;

регистрация или закрытие предпринимательской деятельности (ФЛП).

Обновить данные можно несколькими способами: онлайн через кабинет на сайте Пенсионного фонда, лично в любом сервисном центре ПФУ, по почте (рекомендованным письмом) или через своего работодателя, если изменения связаны с работой.

В Пенсионном фонде предупредили о последствиях пренебрежения этим правилом. Если из-за несвоевременного уведомления возникла переплата, получателю изначально будет предложено вернуть средства добровольно.

«Если этого не сделать, ПФУ принимает решение о взыскании переплат путем ежемесячных удержаний с пенсии, субсидии или другой социальной выплаты», — отметили в ведомстве.

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Тогда по каждой ежемесячной выплате будут автоматически забирать до 20% суммы, пока долг не закроется полностью. Если человек вообще перестанет получать помощь от государства и не вернет лишние деньги сам, Пенсионный фонд заберет их через суд.

Пенсия в Украине — последние новости

Напомним, пенсионная реформа, анонсированная правительством, снова оказалась в эпицентре дискуссий. Кабинет Министров 8 июня официально представил Верховной Раде обновленный концепт грядущих изменений. Парламент дал правительству месяц на доработку финального текста законопроекта, дедлайн истекает именно сейчас.

Также в Пенсионном фонде Украины (ПФУ) назвали точный перечень причин, по которым гражданам могут отказать в предоставлении жилищной субсидии в 2026 году.

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