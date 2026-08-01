© Associated Press

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Украина и ее сторонники несколько лет пытаются изменить скептическое отношение к войне среди движения MAGA президента США Дональда Трампа и самого американского лидера. Теперь нога государство может получить неожиданного союзника внутри Штатов.

Об этом пишет New York Times.

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На прошлой неделе Киев принимал ультраправую американскую активистку Лору Лумер, которая оказывает значительное влияние на Дональда Трампа. Она провела около 40 минут на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским, первой взяла интервью у нового исполняющего обязанности министра обороны Украины, встретилась с главным раввином страны и даже посетила приют для животных, ведь известна своей любовью к собакам.

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По словам Лумер, украинская сторона воспринимает ее как человека, приближенного к администрации Трампа, хотя формально он не работает в правительстве США.

Во время разговора с журналистами из Киева активистка призналась, что раньше сама распространяла российские пропагандистские нарративы о якобы «неонацистской» Украине. Теперь она говорит, что изменила свое мнение и была поражена тем, какой резонанс вызвала ее новая проукраинская позиция.

Многолетняя кампания Киева

Визит Лумера стал результатом длительных усилий Украины и ее союзников, направленных на то, чтобы убедить консервативное крыло американской политики поддержать Киев.

В последние годы проукраинские организации организовывали поездки в Украину для консервативных журналистов, пасторов и блоггеров, рассказывали о разрушенных российскими ударами церкви и преследованиях христиан в России, а также проводили информационные кампании среди сторонников Трампа.

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Тем не менее, повлиять на самого президента США и его ближайшее окружение было непросто. Спецпредставитель Трампа Стив Виткофф неоднократно ездил в Москву на встрече с Владимиром Путиным, но не посещал Украину. А известный консервативный журналист Такер Карлсон продолжал положительно высказываться о российском президенте.

Изменяет ли Трамп позицию

В Вашингтоне считают, что в последнее время появились определенные признаки изменения подхода Трампа к Украине, хотя о кардинальном повороте пока речь не идет.

В начале июля президент США заявил, что позволит Украине производить системы ПВО Patriot, однако впоследствии сказал, что уже не уверен в этом решении. При этом он продолжает говорить, что имеет хорошие отношения как с Зеленским, так и с Путиным.

Почему Лумер изменила взгляды

Сама Лумер объяснила, что ее переосмысление войны произошло после раскола среди американских консерваторов из-за конфликта между Ираном и Израилем.

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Она обратила внимание, что Такер Карлсон и блоггер Кендес Овенс, критиковавшие удары США по Ирану, одновременно активно продвигали пророссийские взгляды. После этого Лумер стала сомневаться в подлинности их заявлений по Украине.

По ее словам, особенно повлияла на нее поездка Кендес Овенс в Санкт-Петербург на российский форум с участием Владимира Путина.

«Я поняла, что у всех этих людей одна общая черта — они агрессивно продвигают интересы России в войне против Украины. Тогда я задумалась: а о чем еще они мне врали? — сказала Лумер.

Новый аргумент в пользу Украины

Во время поездки Лумер встретилась с главным раввином Украины Моше Реувеном Азманом, сын которого погиб, воюя против российских войск. После этого она заявила, что окончательно отказалась от своих прежних заявлений о нацистской Украине.

Также активистка начала продвигать другой довод в пользу поддержки Киева. Она подчеркивает, что помощь Украине — это не благотворительность, а инвестиция в безопасность США, ведь украинские технологии борьбы с дронами уже используются союзниками Америки на Ближнем Востоке для защиты от иранских атак.

Американские поклонники Украины считают, что именно такая риторика может оказаться убедительной для избирателей Дональда Трампа и повлиять на позицию президента США.

Как мы писали, американская блоггерша и журналистка Лора Лумер заявила, что не согласилась бы на интервью с Владимиром Путиным, поскольку не верит в собственную безопасность в России. В эксклюзивном интервью Натальи Мосейчук она допустила, что после неудобных вопросов ее могли бы отравить, убить или использовать в качестве заложницы для переговоров. Лумер также резко раскритиковала режим Кремля, заявив, что не намерена участвовать в пропагандистских поездках и не видит возможности показывать Россию в положительном свете из-за войны против Украины и преследования христиан.

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