Хіт "Оскара": яке взуття обирали зіркові красуні для червоної доріжки

Цього року на церемонії популярністю користувалися туфлі з оригінальним дизайном підборів, якому вже понад 70 років.

Юлія Каранковська
Міа Гот у босоніжках Roger Vivier

Пара чорних елегантних туфель від бренду Roger Vivier стали справжнім хітом церемонії «Оскар», адже їх обрали одразу кілька зірок: Енн Гетевей, Міа Гот та Роуз Бірн.

Це хітове взуття дуже характерне і має дизайн, який важко сплутати з чимось іншим, адже підбори Roger Vivier прикрашені кришталевими кулями. Вони стали візитівкою бренду.

Міа Гот у босоніжках Roger Vivier / © Associated Press

Roger Vivier — це французька марка, один з найстаріших і найпрестижніших виробників взуття, з давніми традиціями та підходом до якості. А блискучу і гламурну деталь на підборі вони почали використовувати ще 1955 року. Саме в цей проміжок часу дизайнер почав співпрацювати з брендом Christian Dior.

Туфлі з кулями на підборах були створені для відомої акторки Марлен Дітріх, на честь якої названа вся лінійка взуття бренду.

Марлен Дітріх / © Getty Images

Засновник бренду на ім’я Роже Вів’є відкрив його в Парижі в 1930-х роках, але славу здобув у 1950-х і 1960-х завдяки платформі, яку носила Марлен Дітріх, та туфлям на шпильці, а також створив туфлі для коронації Єлизавети II.

Босоніжки Roger Vivier

