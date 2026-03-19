Дівчина-весна: акторка в романтичній сукні з квітковими аплікаціями зачарувала присутніх на івенті
26-річна Кірнан Шипка продемонструвала ніжний аутфіт на афтепаті.
Американська акторка Кірнан Шипка зачарувала своїм ніжним гарним образом на післяоскарівській вечірці Vanity Fair у Беверлі-Гіллз.
Вона була схожа на справжню дівчину-весну в романтичній кремовій сукні з органзи А-силуету від бренду Rodarte. Вбрання було розшите вручну рожево-білими квітковими аплікаціями з зеленим листям.
Аутфіт Шипка доповнила туфлями кольору металік, милою об’ємною зачіскою, ніжним макіяжем із рожевою помадою і маленькими сережками-люстрами.
