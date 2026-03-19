Американська інфлюенсерка засвітила оголену сідницю перед фотокамерами на вечірці

Девон Лі Карлсон / © Associated Press

Американська фешн-інфлюенсерка Девон Лі Карлсон привернула увагу своїм сміливим аутфітом на післяоскарівській вечірці Vanity Fair у Беверлі-Гіллз.

Дівчина з’явилася на афтепаті у шовковій сукні максі кольору шампань від бренду Saint Laurent. Вбрання мало відкриту спину, драпування і високий розріз, який оголював одну сідницю — Девон із задоволенням демонструвала її фотографам.

Лук інфлюенсерка доповнила сірими мюлями на шпильках. У неї було розпущене волосся із рівним проділом, натуральний макіяж і нюдовий манікюр. Зап’ястя красуня прикрасила золотим браслетом із діамантами.

Карлсон також позувала в обіймах свого бойфренда — онука відомого актора Джека Ніколсона — Д’юка Ніколсона.