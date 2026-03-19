Мерая Кері поділилася рідкісними фото своїх дітей-близнюків

56-річна американська співачка, володарка безлічі музичних нагород і неофіційного титулу «королеви Різдва» — Мерая Кері — поділилася у своєму Instagram серією знімків, приурочених до святкування Дня святого Патріка.

Співачка позувала в обтислій зеленій сукні з драпіруванням і розрізом. Вбрання вона доповнила золотими босоніжками на підборах, які додали образу ще більше гламуру. Волосся співачки було покладено в дрібні локони, що створювало об’єм і легкість, а макіяж виконаний у теплих, сяйних відтінках з акцентом на очі та губи.

На фото Мерая була зазнімкована зі своїми дітьми — 14-річними близнюками: донькою Монро і сином Морокканом, яких вона народила в шлюбі з актором Ніком Кенноном.

«З Днем святого Патрика», — написала Кері під знімками.

Раніше, нагадаємо, Мерая Кері в білому боа і сукні з декольте та камінням зачарувала виконанням італійської пісні на відкритті Олімпіади-2026.