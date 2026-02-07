- Дата публікації
У білому боа і сукні з декольте та камінням: Мерая Кері зачарувала виконанням італійської пісні на відкритті Олімпіади-2026
Артистка у білосніжному ансамблі з блискітками заспівала на церемонії відкриття зимових Олімпійських ігор-2026 у Мілані.
Мерая Кері взяла участь в офіційній церемонії відкриття зимових Олімпійських ігор-2026, яка відбулася в Італії.
Артистка виконала кавер-версію італійської композиції Volare, яка була вперше представлена у 1958 році на фестивалі італійської пісні у Санремо. Кері зачарувала публіку своїм співом.
Для такої події артистка обрала розкішний образ. На ній була ефектна біла сукня, оздоблена срібним камінням і блискітками.
Вбрання мало пікантне декольте і великий шлейф.
Аутфіт Мерая доповнила білим довгим боа, який додав луку елегантності, та туфлями, інкрустованими стразами.
У Кері була об’ємна зачіска з локонами, вечірній макіяж і нюдовий манікюр.
Особливу увагу зірка приділила аксесуарам: вуха вона прикрасила довгими сережками з камінням, шию — намистом із двома нитками і підвіскою, а на руках були браслети з діамантами і каблучка у вигляді метелика.