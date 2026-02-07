Мерая Кері / © Associated Press

Мерая Кері взяла участь в офіційній церемонії відкриття зимових Олімпійських ігор-2026, яка відбулася в Італії.

Артистка виконала кавер-версію італійської композиції Volare, яка була вперше представлена у 1958 році на фестивалі італійської пісні у Санремо. Кері зачарувала публіку своїм співом.

Для такої події артистка обрала розкішний образ. На ній була ефектна біла сукня, оздоблена срібним камінням і блискітками.

Вбрання мало пікантне декольте і великий шлейф.

Аутфіт Мерая доповнила білим довгим боа, який додав луку елегантності, та туфлями, інкрустованими стразами.

У Кері була об’ємна зачіска з локонами, вечірній макіяж і нюдовий манікюр.

Особливу увагу зірка приділила аксесуарам: вуха вона прикрасила довгими сережками з камінням, шию — намистом із двома нитками і підвіскою, а на руках були браслети з діамантами і каблучка у вигляді метелика.

