Суспільство
280
1 хв

Вау, яка розкішна: королева Данії з’явилася на заході у гламурних жовтих туфлях Manolo Blahnik з пряжками

54-річна королева Данії Мері була не просто чарівною на заході цього тижня, а розкішною.

Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Королева Мері

Королева Мері / © Getty Images

Її Величність сольно відвідала святкування 30-ї річниці Данського психіатричного фонду (Psykiatrifonden) у палаці Мольткеса в Копенгагені.

Темою святкування був «Слон у кімнаті», що підкреслювало важливість відкритого обговорення питань психічного здоров’я. «Слон у кімнаті» — це метафорична ідіома, що позначає величезну, очевидну проблему, тему чи питання, яку всі ігнорують, уникають обговорювати або роблять вигляд, що її не існує. Ця ситуація часто викликає дискомфорт, соціальне напруження, або є занадто суперечливою для відкритого діалогу.

Королева Мері / © Getty Images

Королева Мері / © Getty Images

Королева Данії Мері є покровителькою Данського психіатричного фонду з 2005 року. На заході вона традиційно виступила з промовою, також у палаці була представлена ​​виставка «Слон у кімнаті» для якої тридцять данських художників створили власні оригінальні скульптури слона, де слон слугував одночасно витвором мистецтва та темою для розмови.

З цієї нагоди королева Мері одягла плісовану крепову сукню міді від Valentino, комірець у якій був вишитий кристалами. Але головними акцентами образу королеви стали аксессуари, адже вона доповнила сукню розкішними жовтими сатиновими туфлями від Manolo Blahnik з гламурними великими пряжками. У руці Мері тримала також жовтий клатч від Saint Laurent, який ідеально пасуав до її туфель.

Королева Мері / © Getty Images

Королева Мері / © Getty Images

Кронпринцеса Мері — нова королева Данії (20 фото)

Кронпринцеса Мері / © Getty Images

Кронпринцеса Мері / © Getty Images

Кронпринцеса Мері / © Getty Images

Кронпринцеса Мері / © Getty Images

Кронпринцеса Мері / © Getty Images

Кронпринцеса Мері / © Getty Images

Кронпринцеса Мері / © Getty Images

Кронпринцеса Мері / © Getty Images

Кронпринцеса Мері / © Getty Images

Кронпринцеса Мері / © Getty Images

Кронпринцеса Мері / © Getty Images

Кронпринцеса Мері / © Getty Images

Кронпринцеса Мері / © Getty Images

Кронпринцеса Мері / © Getty Images

Кронпринцеса Мері / © Getty Images

Кронпринцеса Мері / © Getty Images

Кронпринцеса Мері та кронпринц Фредерік / © Getty Images

Кронпринцеса Мері та кронпринц Фредерік / © Getty Images

Кронпринцеса Мері та кронпринц Фредерік з королевою Маргрете II / © Getty Images

Кронпринцеса Мері та кронпринц Фредерік з королевою Маргрете II / © Getty Images

Кронпринц Фредерік та кронпринцеса Мері / © Getty Images

Кронпринц Фредерік та кронпринцеса Мері / © Getty Images

Кронпринц Фредерік та кронпринцеса Мері / © Getty Images

Кронпринц Фредерік та кронпринцеса Мері / © Getty Images

Кронпринцеса Мері та кронпринц Фредерік / © Getty Images

Кронпринцеса Мері та кронпринц Фредерік / © Getty Images

Кронпринцеса Мері та кронпринц Фредерік / © Getty Images

Кронпринцеса Мері та кронпринц Фредерік / © Getty Images

Кронпринц Фредерік та кронпринцеса Мері / © Getty Images

Кронпринц Фредерік та кронпринцеса Мері / © Getty Images

Кронпринцеса Мері та кронпринц Фредерік / © Getty Images

Кронпринцеса Мері та кронпринц Фредерік / © Getty Images

Кронпринцеса Мері та її син принц Крістіан / © Getty Images

Кронпринцеса Мері та її син принц Крістіан / © Getty Images

Кронпринцеса Мері / © Getty Images

Кронпринцеса Мері / © Getty Images

Кронпринц Фредерік та кронпринцеса Мері / © Getty Images

Кронпринц Фредерік та кронпринцеса Мері / © Getty Images

Кронпринцеса Мері / © Getty Images

Кронпринцеса Мері / © Getty Images

280
