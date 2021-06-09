В російській Югрі ведмеді облюбували кладовища (відео)

Хижаки харчуються залишеними там людьми продуктами.

В Росії мешканці Югри перестали ходити на кладовища. Людям лячно через ведмедів, які облюбували могили, харчуючись залишеними там людьми продуктами.

Про це повідомляє Znak.com.

Днями відео з хижаком опублікувала мешканка Горноправдинська Ханти-Мансійського району. На кадрах можна побачити, як жінка намагається відігнати тварину.

А наприкінці травня на міському кладовищі Лангепаса в ХМАО місцеві жителі зафільмували двох ведмедів, які прийшли на запах їжі, залишеної на могилах родичами померлих.

Тим часом у Мелітополі Запорізької області білки у пошуках їжі дістались до житлових багатоповерхівок. Звірята облюбували балкони місцевих мешканців і роблять їх щоденні обходи в пошуках харчів.

А житловий будинок у центрі Харкова потерпає від нашестя плазунів. Непрохані візитери вилазять зі щілин у під'їзд та навіть до квартир. І хоча змії ці - звичайні водяні вужі, людям все одно лячно.

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