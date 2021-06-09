Кабмін ухвалив план підготовки до наступного опалювального сезону

Зазначають на важливості врегулювання питання заборгованості виробників теплової енергії.

9 червня Кабінет міністрів схвалив план підготовки до опалювального сезону 2021-2022.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

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"Наразі в українських підземних газових сховищах майже 16 млрд кубічних метрів газу, і продовжується його закачування, щоб опалювальний сезон пройшов безперебійно та спокійно. Щодо вугілля - на складах майже 1,4 млн тонн. Цьому процесу необхідно приділити особливу увагу, аби країна повністю була забезпечена вугіллям і були зрозумілі джерела поставок", - зазначив очільник уряду.

Шмигаль додав, що окремо в плані визначається, що Міністерство енергетики та Міністерство регіонального розвитку повинні до початку опалювального сезону вжити всіх необхідних заходів, щоб врегулювати питання заборгованості виробників теплової енергії:

"Це наші домовленості з місцевою владою і ми їх будемо виконувати. Підкреслю, що в нашому плані реструктуризація боргів стосується саме підприємств теплоенергетики, які постачають тепло та гарячу воду", - підсумував Денис Шмигаль.

Нагадаємо, Шмигаль заявив про важливий крок до створення в Україні фондового ринку: укладено Меморандум. За словами очільника уряду, підписання меморандуму є першим кроком до створення повноцінного Фондового ринку.

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