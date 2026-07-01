Мобилизация по-новому в Украине: что изменится с 1 июля и кого точно не призовут

Мобилизация в Украине / © ТСН

Реклама

В Украине продолжается военное положение и всеобщая мобилизация. Призову на военную службу подлежат военнообязанные мужчины в возрасте от 25 до 60 лет, если у них нет законных оснований для отсрочки или бронирования.

В то же время, правила мобилизации во время полномасштабной войны регулярно меняются и дополняются. С 1 июля украинцам следует обратить внимание на несколько важных моментов — от проверки военно-учетных документов до возможных изменений в работе территориальных центров комплектования (ТЦК СП).

ТСН.ua рассказывает, что изменится в июле, кого могут мобилизовать прежде и какие категории граждан не подлежат призыву.

Реклама

Мобилизация в Украине: что будут проверять у мужчин после 1 июля

Одним из практических советов для военнообязанных в июле остается наличие бумажной копии военно-учетного документа, сформированного в приложении «Резерв+».

Как объяснила ТСН.ua адвокат Екатерина Анищенко, такая рекомендация связана с тем, что во время проверок документов иногда возникают технические проблемы — приложение может не открываться из-за отсутствия или плохого качества интернет-соединения.

По словам юристки, бумажное извлечение желательно обновлять как минимум раз в неделю, а лучше всего — сформировать его именно в день проверки документов.

«В идеале копия должна быть сформирована в тот день, когда проводится проверка документов. К примеру, неделю назад сообщение о розыске могло отсутствовать, а сейчас уже появиться», — объяснила Екатерина Анищенко.

Реклама

Адвокат отмечает, что во время проверки достаточно иметь паспорт или другой документ, удостоверяющий личность, а также актуальный военно-учетный документ — электронный или бумажный. Если есть бумажный военный билет с действующими данными, его можно использовать.

В то же время на практике бывают случаи, когда информация в базе проверяющих отличается от данных, отображаемых в «Резерв+». По словам Екатерины Анищенко, законодательство не предусматривает таких разногласий, однако они все же случаются.

Если же приложение не открывается, а бумажного подъемника при себе нет, работники полиции могут доставить военнообязанного в ТЦК для установления обстоятельств.

Кто не подлежит мобилизации с 1 июля

Несмотря на продолжение общей мобилизации, закон определяет ряд категорий граждан, которые не могут быть призваны или имеют право на отсрочку.

Реклама

В первую очередь мобилизации не подлежат:

мужчины младше 25 лет, если они не проходили срочную службу или базовую военную подготовку

мужчины, достигшие 60-летнего возраста

лица, проходящие службу в определенных законом силовых и правоохранительных органах

граждане, которых военно-врачебная комиссия признала непригодными к военной службе

В то же время следует различать полную негодность и временную негодность. Если ВЛК установила временную непригодность, по истечении определенного срока человек должен повторно пройти медицинское освидетельствование.

Также право на освобождение от мобилизации имеют лица с инвалидностью любой группы.

Какие заболевания могут быть основанием для непригодности

Окончательное решение принимает военно-врачебная комиссия (ВЛК) в соответствии с Расписанием болезней. При этом определяющим является не сам диагноз, а степень нарушения функций организма.

Реклама

К заболеваниям, которые могут стать основанием для признания негодности, относятся:

тяжелые психические расстройства

заболевание нервной системы

тяжелые нарушения зрения, слуха и вестибулярного аппарата

сердечно-сосудистые и тяжелые заболевания органов дыхания

болезни органов пищеварения и эндокринной системы

отдельные инфекционные заболевания, в том числе хронические формы

заболевания крови, костно-мышечной, мочеполовой систем

злокачественные новообразования

тяжелые врожденные пороки развития и последствия серьезных травм

Кто еще имеет право на отсрочку

Согласно статье 23 Закона Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации», право на отсрочку также имеют:

родители трех и более детей в возрасте до 18 лет (при отсутствии задолженности по уплате алиментов)

одинокие родители и матери, самостоятельно воспитывающие ребенка

родители детей с инвалидностью или детей с тяжелыми заболеваниями

лица, осуществляющие постоянный уход за близкими родственниками с инвалидностью I или II группы или тяжелобольными членами семьи

опекуны детей, лишенных родительской опеки

студенты дневной и дуальной формы, которые получают образование более высокого уровня, чем уже имеют

аспиранты, докторанты и отдельные научно педагогические работники;

граждане, освобожденные из русского плена (они могут служить только добровольно)

лица, чьи родные погибли или пропали без вести во время боевых действий

работники критически важных предприятий и государственных органов, имеющих оформленное бронирование

Кроме того, отдельные категории военнослужащих после увольнения со службы получают временное освобождение от мобилизации сроком на один год.

В то же время, само по себе право на отсрочку еще не означает ее автоматического предоставления. Для этого необходимо обратиться в ТЦК и подать заявление вместе с документами, подтверждающими соответствующие основания.

Реклама

Кого мобилизуют прежде всего

Юристы подчеркивают, что детальные мобилизационные планы Генерального штаба не публичны. Они формируются в зависимости от актуальных потребностей войск, необходимого количества личного состава и военно-учетных специальностей.

На практике мужчин старше 55 лет мобилизуют реже. Если их призывают, то чаще всего привлекают к выполнению задач обеспечения водителями, логистами или на других небоевых должностях.

В то же время, закон не содержит запрета на мобилизацию таких граждан и в боевые подразделения. Шансы быть призванными значительно возрастают, если человек имеет боевой опыт или дефицитную специальность, например медика, инженера или специалиста по ремонту военной техники.

До какого возраста могут мобилизовать

Для большинства военнообязанных предельный возраст мобилизации составляет 60 лет.

Реклама

Это означает, что мужчины могут мобилизовать ко дню достижения им 60-летнего возраста. После этого он уже не подлежит призыву во время мобилизации.

В то же время, для высшего офицерского состава предельный возраст пребывания на военной службе составляет 65 лет.

Ждать ли новых правил мобилизации в июле

В Министерстве обороны готовят второй этап масштабной реформы системы комплектования сил обороны. По информации источников, он должен касаться работы ТЦК и самой процедуры мобилизации.

Ранее собеседники сообщали, что старт нового этапа планировался на июль, однако сроки могут быть скорректированы.

Реклама

В то же время в самом Минобороны подтвердили, что работают над комплексной реформой системы рекрутинга и мобилизации. Ее цель — создать современную, прозрачную и эффективную модель комплектования войска.

Однако конкретные даты запуска новой системы в ведомстве пока не называют. Там подчеркивают, что все наработки должны пройти согласование с Генеральным штабом, военным командованием и народными депутатами.

Что будет с мужчинами, находящимися в розыске ТЦК

Одной из тем, которая может стать актуальной уже в ближайшее время, является усиление работы по военнообязанным, находящимся в розыске ТЦК.

Как сообщили ТСН.ua несколько народных депутатов, осведомленных о подготовке изменений в Министерстве обороны, власти рассматривают механизмы, которые должны помочь сократить количество мужчин, находящихся в розыске из-за нарушения правил военного учета или мобилизационного законодательства.

Реклама

По словам одного из собеседников, парламентарии уже проинформировали о намерении усилить работу в этом направлении, однако конкретный механизм пока официально не представили.

В то же время другая народная депутат сообщила ТСН.ua, что одним из источников информации могут стать государственные реестры, содержащие сведения о мужчинах в возрасте от 18 до 60 лет. В то же время она подчеркнула, что алгоритм реализации таких изменений остается закрытой информацией.

Могут ввести новые ограничения

Отдельно в Верховной Раде ранее обсуждали возможность применения к нарушителям мобилизационного законодательства механизмов, похожих на те, которые уже действуют в отношении должников по уплате алиментов.

Как пояснила ТСН.ua адвокат Катерина Анищенко, сейчас к неплательщикам алиментов могут применять ряд ограничений. В частности, речь идет о запрете управления транспортными средствами или владеть оружием. Если человек игнорирует такие ограничения, автомобиль могут эвакуировать на штрафплощадку. Кроме того, должников вносят в Единый реестр должников, а в редких случаях их банковские счета могут быть заблокированы до полного погашения задолженности.

Реклама

Пока же аналогичные механизмы относительно военнообязанных официально не введены. Речь идет только о возможных вариантах, обсуждаемых на уровне законодательных инициатив.

Изменятся ли правила проверок и задержаний

Кроме того, в Верховной Раде зарегистрирован законопроект №15076, предлагающий урегулировать порядок действий представителей ТЦК и правоохранителей во время проверки военно-учетных документов и вручения повесток.

Документ, в частности, предусматривает запрещение неправомерного задержания граждан, безосновательного применения физической силы и специальных средств.

Впрочем, автор законопроекта, народный депутат Сергей Гривко сообщил ТСН.ua, что документ пока не рассматривался профильным парламентским комитетом.

Реклама

По его словам, сейчас в Министерстве обороны продолжается поиск оптимальной модели реформирования системы мобилизации, которая одновременно обеспечит эффективную комплектацию войск и надлежащую защиту прав граждан. Окончательных решений по этому вопросу пока нет.

Следовательно, на 1 июля кардинальных изменений в правилах мобилизации нет. Однако военнообязанным следует следить за официальными решениями власти, ведь в ближайшее время система мобилизации и работа ТЦК могут претерпеть существенные изменения.

Новости партнеров