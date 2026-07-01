Удар по «Роскосмосу», у оккупантов минус мосты: ВСУ раскрыли подробности нового удара

Нападение на Пензу 1 июля

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В ночь на 1 июля Силы обороны Украины нанесли серию ударов по военным и логистическим объектам российской армии. Среди целей было предприятие, входящее в структуру «Роскосмоса», а также мосты, склады и пункты управления беспилотниками на временно оккупированных территориях Украины.

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

Одним из пострадавших объектов стало АО «Научно-исследовательский институт физических измерений» в Пензенской области РФ. На территории предприятия зафиксировали попадание и задымление. В Генштабе отметили, что институт входит в число ведущих российских производителей оборудования для космической, авиационной и оборонной промышленности. Он входит в холдинг «Российские космические системы», который является частью госкорпорации «Роскосмос».

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На этом предприятии производят, в частности, датчики для ракет «Искандер», «Калибр» и Х-101, элементы бортовых систем самолетов Су-34, Су-35 и Ту-95МС, а также оборудование для военных спутников. Окончательные результаты поражения в настоящее время уточняются.

Кроме того, украинские военные нанесли удары по автомобильному мосту через реку Малый Кальчик возле Гранитного, железнодорожному мосту через реку Теплая вблизи Нижнетеплого и логистической переправе в районе Новоочеретавотого. По данным Генштаба, российские войска использовали эти объекты для перемещения личного состава, техники, боеприпасов и материально-технического обеспечения.

Также был поражён склад горюче-смазочных материалов в оккупированном Мелитополе и три склада материально-технического обеспечения российских войск в районах Крупки Курской области РФ, Ривнополя в Донецкой области и Новоегоровки в Харьковской области.

Кроме того, под удары попали пять пунктов управления беспилотниками противника. Они располагались в районах Грозового и Железнодорожного в Запорожской области, а также в Удачном, Новоалександровке и Покровске в Донецкой области.

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«Силы обороны Украины и впредь будут систематически проводить мероприятия, направленные на прекращение вооруженной агрессии Российской Федерации. Продолжение следует!», — говорится в сообщении.

Напомним, утром 1 июля неизвестные беспилотники атаковали российскую Пензу. В городе раздались взрывы.

Кроме того, 30 июня беспилотники атаковали центр космической связи «Дубна» в Московской области. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что этот удар стал частью так называемых «дальнобойных санкций» против РФ.

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