Прилетіло по «Роскосмосу», у окупантів мінус мости: у ЗСУ розкрили деталі нового удару

Атака на Пензу 1 липня

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У ніч проти 1 липня Сили оборони України завдали серії ударів по військових і логістичних об’єктах російської армії. Серед цілей було підприємство, що входить до структури «Роскосмосу», а також мости, склади й пункти управління безпілотниками на ТОТ України.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Одним із уражених об’єктів стало АТ «Науково-дослідний інститут фізичних вимірювань» у Пензенській області РФ. На території підприємства зафіксували влучання та задимлення. У Генштабі зазначили, що інститут належить до провідних російських виробників обладнання для космічної, авіаційної та оборонної промисловості. Він входить до холдингу «Російські космічні системи», який є частиною держкорпорації «Роскосмос».

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На цьому підприємстві виробляють, зокрема, датчики для ракет «Іскандер», «Калібр» і Х-101, елементи бортових систем літаків Су-34, Су-35 і Ту-95МС, а також обладнання для військових супутників. Остаточні результати ураження наразі уточнюються.

Крім цього, українські військові завдали ударів по автомобільному мосту через річку Малий Кальчик біля Гранітного, залізничному мосту через річку Тепла поблизу Нижньотеплого та логістичній переправі в районі Новоочеретуватого. За даними Генштабу, російські війська використовували ці об’єкти для переміщення особового складу, техніки, боєприпасів і матеріально-технічного забезпечення.

Також було уражено склад паливно-мастильних матеріалів в окупованому Мелітополі та три склади матеріально-технічного забезпечення російських військ у районах Крупки Курської області РФ, Рівнополя Донецької області та Новоєгорівки Харківської області.

Окрім цього, під удари потрапили п’ять пунктів управління безпілотниками противника. Вони розташовувалися в районах Грозового та Залізничного Запорізької області, а також Удачного, Новоолександрівки й Покровська Донецької області.

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«Сили оборони України й надалі системно здійснюватимуть заходи, спрямовані на припинення збройної агресії російської федерації. Далі буде!», — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, вранці 1 липня невідомі безпілотники атакували російську Пензу. У місті пролунали вибухи.

Також 30 червня безпілотники атакували центр космічного зв’язку «Дубна» в Московській області. Президент України Володимир Зеленський заявив, що цей удар став частиною так званих «далекобійних санкцій» проти РФ.

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