Пенза под ударом: россияне в панике из-за взрывов, город в пожарах и дыме, аэропорт остановил работу (фото, видео)

Атака на Пензу.

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Утром 1 июля неизвестные беспилотники атаковали российскую Пензу. В городе было громко, произошли прилеты.

Что известно о утренней атаке и ее последствиях, читайте в материале ТСН.ua.

Из-за налета БПЛА в Пензенской области был объявлен об опасности и введен план «Ковёр». Аэропорт Пензы остановил работу — самолеты не выпускают и не принимают от рассвета.

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Все утро жители города жаловались в местных пабликах на беспилотники, звуки взрывов и густой дым. В свою очередь, губернатор области Олег Мельниченко традиционно отчитался, что атаку вроде бы успешно отбили.

Что известно об атаке

OSINT-паблики и Телеграмм-каналы сообщили, что в Пензе произошли попадания. Предварительно под ударом государственный подшипниковый завод, выпускающий продукцию для военной техники и оборонной промышленности, а также ОАО «Маяк» — производителя радиоэлектронной аппаратуры и систем связи для российского ВПК.

По данным ASTRA, в Пензенской области обломки беспилотника повредили линии электропередачи и недостроенный дом. Отмечается, что виден дым, поднимающийся с территории «Маяка», но российская сторона имеет свою версию произошедшего.

Дата публикации 08:37, 01.07.26 Количество просмотров 35 Пенза под ударом: жители жалуются на взрывы и дым

Атака на Пензу. Телеграмм-канал ASTRA

Пензу атаковали беспилотники. Фото: Телеграмм-канал Exilenova+.

Пензу атаковали беспилотники. Фото: Телеграмм-канал Exilenova+.

Пензу атаковали беспилотники. Фото: Телеграмм-канал Exilenova+.

Напомним, накануне в Московской области после взрывов произошли прилеты и пожары. В свою очередь мэр столицы Сергей Собянин отчитался о десятках якобы сбитых БпЛА. Временно не принимали и не отправляли рейсы столичные аэропорты Домодедово и Жуковский.

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В Московской области снова атаковали центр космической связи «Дубна». Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что атака является частью так называемых «дальнобойных санкций» против России. Расстояние от государственной границы Украины до пораженного центра составляет более 500 километров.

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