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Россия ударила баллистикой по Одесской области: есть погибшие и пострадавшие
Российские войска нанесли баллистический удар по Одесской области.
Армия РФ днем 1 июля ударила баллистикой по Одесщине. В результате атаки погибли два человека, еще 15 получили ранения.
Об этом сообщает глава Одесской ОВА Олег Кипер.
В больницы города госпитализированы 11 пострадавших.
«Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших», — отметил он.
Также ударом повреждена территория одного из предприятий. После обстрела там загорелся пожар, который спасатели уже ликвидировали.
На месте работают экстренные службы. Информация о последствиях атаки уточняется.
Как мы сообщали, 27 мая российские войска атаковали гражданскую инфраструктуру ударными дронами. В результате обстрела вспыхнул масштабный пожар, повреждены магазины, почтовое отделение и автомобили. Есть пострадавшие, среди них дети. Свидетели атаки рассказывают, что сразу после взрывов люди устремились помогать раненым еще до прибытия медиков.