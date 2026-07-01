Россия ударила баллистикой по Одесской области: есть погибшие и пострадавшие

Столб дыма / © https://ua.depositphotos.com/

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Армия РФ днем 1 июля ударила баллистикой по Одесщине. В результате атаки погибли два человека, еще 15 получили ранения.

Об этом сообщает глава Одесской ОВА Олег Кипер.

В больницы города госпитализированы 11 пострадавших.

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«Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших», — отметил он.

Также ударом повреждена территория одного из предприятий. После обстрела там загорелся пожар, который спасатели уже ликвидировали.

На месте работают экстренные службы. Информация о последствиях атаки уточняется.

Как мы сообщали, 27 мая российские войска атаковали гражданскую инфраструктуру ударными дронами. В результате обстрела вспыхнул масштабный пожар, повреждены магазины, почтовое отделение и автомобили. Есть пострадавшие, среди них дети. Свидетели атаки рассказывают, что сразу после взрывов люди устремились помогать раненым еще до прибытия медиков.

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