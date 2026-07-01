alyona alyona черным купальником с глубоким вырезом в декольте подчеркнула пышные формы

alyona alyona / © instagram.com/alyona.alyona.official

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Украинская рэп-исполнительница alyona alyona в купальнике посветила пышными формами.

Артистка решила отдохнуть от рабочих будней и насладиться летним отпуском. Знаменитость собрала вещи и отправилась в Одессу. В своем Instagram певица уже успела поделиться первыми кадрами с отдыха. Конечно, не обошлось без пляжного контента.

alyona alyona показала, как отдыхала у бассейна. Артистка позировала перед объективом камеры в черном сплошном купальнике. У наряда был глубокий вырез в зоне декольте, что лишь подчеркивало пышные формы исполнительницы. Свои черное длинные волосы знаменитость распустила, а образ дополнила длинными серьгами.

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alyona alyona / © instagram.com/alyona.alyona.official

В комментариях исполнительница собрала кучу комплиментов от своих подписчиков. Фанаты артистки не сдерживались. Они отметили, что их кумир выглядит просто непревзойденно, а голубой цвет Одессы и Черного моря ей подходит.

Вы прекрасна!

Какая нежная! Вам идет море и лето!

Мне купальник очень понравился!

Напомним, недавно жена юмориста Юрия Ткача показалась в купальнике во время отдыха в Одессе. Виктория продемонстрировала, как выглядит ее фигура после похудения на 30 килограмм.

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