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- Гламур
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alyona alyona черным купальником с глубоким вырезом в декольте подчеркнула пышные формы
Артистка продемонстрировала, как наслаждается отдыхом в Одессе.
Украинская рэп-исполнительница alyona alyona в купальнике посветила пышными формами.
Артистка решила отдохнуть от рабочих будней и насладиться летним отпуском. Знаменитость собрала вещи и отправилась в Одессу. В своем Instagram певица уже успела поделиться первыми кадрами с отдыха. Конечно, не обошлось без пляжного контента.
alyona alyona показала, как отдыхала у бассейна. Артистка позировала перед объективом камеры в черном сплошном купальнике. У наряда был глубокий вырез в зоне декольте, что лишь подчеркивало пышные формы исполнительницы. Свои черное длинные волосы знаменитость распустила, а образ дополнила длинными серьгами.
В комментариях исполнительница собрала кучу комплиментов от своих подписчиков. Фанаты артистки не сдерживались. Они отметили, что их кумир выглядит просто непревзойденно, а голубой цвет Одессы и Черного моря ей подходит.
Вы прекрасна!
Какая нежная! Вам идет море и лето!
Мне купальник очень понравился!
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