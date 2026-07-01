Тарас Цымбалюк после громкого ДТП в Киеве похвастался отремонтированным авто и новым имиджем

Тарас Цымбалюк / © пресслужба каналу "1+1"

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Украинский актер Тарас Цымбалюк впервые показал свой внедорожник после резонансной аварии, произошедшей весной в Киеве.

Так, артист в фотоблоге опубликовал серию фотографий с полностью восстановленным черным элитным Range Rover. На кадрах Цымбалюк, который, судя по фото, недавно сменил имидж и стал блондином, попозировал возле авто в черной футболке, джинсовых шортах и белых кроссовках.

«Наконец-то мой пупс вернулся ко мне», — лаконично подписал фото актер.

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Тарас Цымбалюк / © instagram.com/taras.tsymbaliuk

Тарас Цымбалюк / © instagram.com/taras.tsymbaliuk

Между тем друг актера, продюсер и комик Роман Крохин при этом вспомнил аварию у себя в сторис. По словам Тараса, ремонт оказался масштабным: во внедорожнике пришлось полностью заменить бампер, фару и колесные диски. Тем не менее, звезды не скрывают радости от конца истории и уже с юмором Роман предлагает снова прокатиться после предыдущей «очень дорогой поездки».

Напомним, ДТП произошло в апреле в Подольском районе Киева. Автомобиль Тараса Цымбалюка Range Rover протаранил две припаркованные легковушки — Hyundai и Mazda. К счастью, никто не пострадал. После инцидента звезда объяснил, что в тот вечер употреблял алкоголь и потому не садился за руль. Автомобилем управлял его товарищ Роман Крохин, который был трезвым, однако не справился с управлением.

Правоохранители подтвердили, что именно водитель Range Rover вызвал аварию. Также в полиции подчеркнули, что действительно сам Цымбалюк находился в машине как пассажир.

Напомним, недавно певец Виталий Козловский обзавелся новеньким авто. Стало известно, как выглядит его машина за три миллиона гривен.

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