ДТП с Тарасом Цымбалюком в Киеве: в полиции разъяснили, что на самом деле произошло

Патрульные прокомментировали ДТП с участием артиста.

Тарас Цымбалюк

Тарас Цымбалюк / © instagram.com/taras.tsymbaliuk

В патрульной полиции Киева прокомментировали ДТП, в которое попал украинский актер Тарас Цымбалюк.

Правоохранители сообщили, что ночью получили вызов об аварии, которая произошла в Подольском районе столицы. Когда патрульные прибыли на место происшествия, то обнаружили, что автомобиль Range Rover столкнулся с двумя припаркованными Hyundai и Mazda. К счастью, пострадавших не было.

Полицейские выяснили обстоятельства ДТП. Именно водитель Range Rover не справился с управлением. Отмечается, что мужчина сначала ушел с места происшествия, но впоследствии вернулся и признал вину. В полиции также подтвердили, что в авто действительно присутствовал Тарас Цымбалюк, однако он был пассажиром.

Авто, в котором был Тарас Цымбалюк, попало в ДТП

Отметим, утром 13 апреля появилась информация, что Тарас Цымбалюк попал в ДТП. Машина была актера, однако за рулем был не он. Сначала артист воздерживался от комментариев, но впоследствии вышел на связь и объяснил, что произошло. По словам Цымбалюка, он был на Пасху у родителей, где выпил алкоголь, поэтому передал авто трезвому товарищу Роману, который и должен был отвезти его в Киев. Однако приятель актера не справился с управлением, машину занесло, из-за чего тот врезался в припаркованные автомобили.

