Больше не Игорь Кондратюк: кто стал новым ведущим "Караоке на Майдане"

Уже также известна дата премьеры шоу.

Валерия Сулима
"Караоке на Майдане" / © http://vidomosti-ua.com/

Наконец-то стало известно, кто стал новым ведущим культового шоу "Караоке на Майдане", которое к премьере готовит телеканал ТЕТ.

Проект транслировали в эфире в течение 20 лет. Неизменным ведущим шоу был продюсер Игорь Кондратюк. Однако в 2019 году съемки прекратились. Но телеканал ТЕТ возрождает культовое шоу, которое очень сильно полюбилось зрителям.

"Караоке на Майдане" будут снимать с новым ведущим. Ответственную миссию доверили исполнителю ХАС. Съемки с новым ведущим состоятся уже 25 апреля в 11:00. А премьера первого выпуска запланирована на 10 мая на телеканале ТЕТ. Начало трансляции - 11:00.

ХАС стал новым ведущим "Караоке на Майдане" / © instagram.com/tet_tv

Кстати, "Караоке на Майдане" меняет не только ведущего, но и локацию. Шоу будут снимать на Контрактовой площади в Киеве. Кроме того, у проекта есть благотворительная цель - сбор средств на поддержку реабилитационного центра "Титанові".

Поэтому, уже 10 мая в 11:00 смотрите премьеру культового шоу "Караоке на Майдане" на телеканале ТЕТ.

