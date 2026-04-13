- Дата публикации
-
- Категория
- Рецепты
- Количество просмотров
- 247
- Время на прочтение
- 2 мин
Маковый пляцок — как приготовить нежный творожный десерт, который выглядит, как из кондитерской
У макового пирога с нежной творожной начинкой воздушная основа, кремовая текстура и деликатный акцент, который делает его идеальным вариантом как для будничного чаепития, так и для особых моментов.
Украинская выпечка всегда отличалась щедростью вкусов и душевностью. Мак — один из тех ингредиентов, который добавляет десертам характера, немного ностальгии, праздничности и много удовольствия.
Этот маковый пляцок, о рецепте которого рассказали на странице mil_alexx_pp, — современная интерпретация классики. Он сочетает рассыпчатую основу с нежной творожной массой, дополненной маком.
Ингредиенты
Для основы
яйцо 1,5 шт.
сахар 75 г
сливочное масло 150 г
пшеничная мука 330 г
разрыхлитель 12 г
Для сырного слоя
творог 700 г
яйца 3 шт.
сахар 200 г
ванильный сахар 10 г
крахмал (лучше кукурузный) 3 ст. л
мак (сухой) 150 г
Приготовление
Залейте мак кипятком и проварите 15-20 мин. Затем слейте воду.
В миске смешайте сахар и яйца, затем взбейте венчиком.
Добавьте растопленное сливочное масло и перемешайте.
Всыпьте муку и разрыхлитель и замесите однородное мягкое тесто.
Выложите тесто в форму, застеленную пергаментом.
Руками сформируйте ровное дно и высокие бортики.
В большой миске соедините творог, яйца, сахар и ванильный сахар.
Перебейте до кремовой консистенции.
Добавьте крахмал и мак, тщательно перемешайте до однородности.
Вылейте творожно-маковую массу в форму с основой.
Выпекайте в разогретой до 170°C духовке 45-50 мин.
После выпекания дайте пляцку полностью остыть, а затем поставьте в холодильник на 1-2 часа.
Начинка должна хорошо застыть, поэтому не спешите нарезать.
Этот десерт требует терпения и именно оно вознаграждается идеальной текстурой. Благодаря крахмалу сырный слой держит форму, а мак добавляет легкого орехового привкуса. Еще один плюс — универсальность, ведь он подходит для завтрака, идеален как перекус и уместен даже как легкий десерт после обеда.
Маковый пирог — это тот случай, когда простые ингредиенты создают что-то по-настоящему особенное. Он не требует сложных техник, но дарит фантастический. Идеальный баланс нежности, сладости и текстура делают его рецептом, к которому захочется возвращаться снова и снова.