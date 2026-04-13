ТСН в социальных сетях

Рецепты
Маковый пляцок — как приготовить нежный творожный десерт, который выглядит, как из кондитерской

У макового пирога с нежной творожной начинкой воздушная основа, кремовая текстура и деликатный акцент, который делает его идеальным вариантом как для будничного чаепития, так и для особых моментов.

Станислава Бондаренко
Маковый пляцок tiktok.com/@mil_alexx_pp

Маковый пляцок tiktok.com/@mil_alexx_pp

Украинская выпечка всегда отличалась щедростью вкусов и душевностью. Мак — один из тех ингредиентов, который добавляет десертам характера, немного ностальгии, праздничности и много удовольствия.

Этот маковый пляцок, о рецепте которого рассказали на странице mil_alexx_pp, — современная интерпретация классики. Он сочетает рассыпчатую основу с нежной творожной массой, дополненной маком.

Ингредиенты

Для основы

  • яйцо 1,5 шт.

  • сахар 75 г

  • сливочное масло 150 г

  • пшеничная мука 330 г

  • разрыхлитель 12 г

Для сырного слоя

  • творог 700 г 

  • яйца 3 шт.

  • сахар 200 г

  • ванильный сахар 10 г

  • крахмал (лучше кукурузный) 3 ст. л

  • мак (сухой) 150 г

Приготовление

  1. Залейте мак кипятком и проварите 15-20 мин. Затем слейте воду.

  2. В миске смешайте сахар и яйца, затем взбейте венчиком.

  3. Добавьте растопленное сливочное масло и перемешайте.

  4. Всыпьте муку и разрыхлитель и замесите однородное мягкое тесто.

  5. Выложите тесто в форму, застеленную пергаментом.

  6. Руками сформируйте ровное дно и высокие бортики.

  7. В большой миске соедините творог, яйца, сахар и ванильный сахар.

  8. Перебейте до кремовой консистенции.

  9. Добавьте крахмал и мак, тщательно перемешайте до однородности.

  10. Вылейте творожно-маковую массу в форму с основой.

  11. Выпекайте в разогретой до 170°C духовке 45-50 мин.

  12. После выпекания дайте пляцку полностью остыть, а затем поставьте в холодильник на 1-2 часа.

  13. Начинка должна хорошо застыть, поэтому не спешите нарезать.

Этот десерт требует терпения и именно оно вознаграждается идеальной текстурой. Благодаря крахмалу сырный слой держит форму, а мак добавляет легкого орехового привкуса. Еще один плюс — универсальность, ведь он подходит для завтрака, идеален как перекус и уместен даже как легкий десерт после обеда.

Маковый пирог — это тот случай, когда простые ингредиенты создают что-то по-настоящему особенное. Он не требует сложных техник, но дарит фантастический. Идеальный баланс нежности, сладости и текстура делают его рецептом, к которому захочется возвращаться снова и снова.

