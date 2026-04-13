Маковый пляцок

Украинская выпечка всегда отличалась щедростью вкусов и душевностью. Мак — один из тех ингредиентов, который добавляет десертам характера, немного ностальгии, праздничности и много удовольствия.

Этот маковый пляцок, о рецепте которого рассказали на странице mil_alexx_pp, — современная интерпретация классики. Он сочетает рассыпчатую основу с нежной творожной массой, дополненной маком.

Ингредиенты

Для основы

яйцо 1,5 шт.

сахар 75 г

сливочное масло 150 г

пшеничная мука 330 г

разрыхлитель 12 г

Для сырного слоя

творог 700 г

яйца 3 шт.

сахар 200 г

ванильный сахар 10 г

крахмал (лучше кукурузный) 3 ст. л

мак (сухой) 150 г

Приготовление

Залейте мак кипятком и проварите 15-20 мин. Затем слейте воду. В миске смешайте сахар и яйца, затем взбейте венчиком. Добавьте растопленное сливочное масло и перемешайте. Всыпьте муку и разрыхлитель и замесите однородное мягкое тесто. Выложите тесто в форму, застеленную пергаментом. Руками сформируйте ровное дно и высокие бортики. В большой миске соедините творог, яйца, сахар и ванильный сахар. Перебейте до кремовой консистенции. Добавьте крахмал и мак, тщательно перемешайте до однородности. Вылейте творожно-маковую массу в форму с основой. Выпекайте в разогретой до 170°C духовке 45-50 мин. После выпекания дайте пляцку полностью остыть, а затем поставьте в холодильник на 1-2 часа. Начинка должна хорошо застыть, поэтому не спешите нарезать.

Этот десерт требует терпения и именно оно вознаграждается идеальной текстурой. Благодаря крахмалу сырный слой держит форму, а мак добавляет легкого орехового привкуса. Еще один плюс — универсальность, ведь он подходит для завтрака, идеален как перекус и уместен даже как легкий десерт после обеда.

Маковый пирог — это тот случай, когда простые ингредиенты создают что-то по-настоящему особенное. Он не требует сложных техник, но дарит фантастический. Идеальный баланс нежности, сладости и текстура делают его рецептом, к которому захочется возвращаться снова и снова.