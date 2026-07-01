Дмитрий Комаров продал на аукционе свой уникальный мотоцикл: сколько средств удалось собрать для ВСУ

Дмитрий Комаров / © instagram.com/komarovmir

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Украинский телеведущий и путешественник Дмитрий Комаров продал на аукционе уникальный мотоцикл, чтобы помочь ВСУ.

Звезда проекта «Мир наизнанку» в свой день рождения объявил о продаже Kawasaki Drifter 2001 года выпуска. Это уникальный мотоцикл, который существует только один в мире. Журналист выставил мотоцикл на аукцион и поставил стартовую цену в размере 1,2 млн. грн.

Дмитрий Комаров это сделал, чтобы собрать средства в помощь ВСУ. На вырученные деньги ведущий приобретет НРК — наземный роботизированный комплекс, который безопасно доставляет что угодно на передовые позиции, а главное — может эвакуировать раненого с точки, куда люди на помощь прийти не могут.

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Дмитрий Комаров / © instagram.com/komarovmir

И вот у мотоцикла появился новый владелец. Транспортное средство приобрел IT-предприниматель Виталий Брылев. Он поставил на аукционе ставку в размере двух миллионов гривен. Кстати, всего за мотоцикл удалось выручить 3,5 млн гривен. Ставку в размере 1,5 млн грн поставил предприниматель Владимир Поперешнюк, и при этом отметил, что не участвует в аукционе, а просто хочет помочь военным.

В конце концов все вырученные Дмитрием Комаровым средства пойдут на помощь ВСУ.

Кстати, такой опыт для ведущего не первый. В 2022 году журналист продал на аукционе свой уникальный спорткар за миллион гривен. Тогда тоже средства пошли на помощь ВСУ.

Напомним, что недавно Дмитрий Комаров праздновал день рождения. Тогда ведущий впервые за длительное время поделился своим свежим фото и показал, как выглядит сейчас.

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