Лубинец о ТЦК

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Ситуация с ТЦК в Одесской, Закарпатской, Львовской и Тернопольской областях — критическая. Там фиксируют наибольшее количество случаев несоблюдения законодательства работниками ТЦК, а также происходят массовые и грубые нарушения прав человека.

Об этом на брифинге сообщил Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец, пишет Униан.

Избиение и мобилизация тяжелобольных: Лубинец о вопиющих нарушениях со стороны ТЦК

В ходе мониторинговых визитов представители омбудсмена обнаружили многочисленные факты незаконного содержания людей, игнорирования тяжелых диагнозов и даже применения физического насилия со стороны работников территориальных центров комплектования.

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Омбудсмен привел пример случая, когда в одном из ТЦК незаконно удерживали демобилизованного военнослужащего, защищавшего Бахмут и имевшего официальное удостоверение ветерана:

«Даже это не остановило работников ТЦК от того, чтобы его физически задержать и никуда не отпускать», — отметил Лубинец.

Еще один резонансный инцидент зафиксирован в Николаеве, где задержанный гражданин был жестоко избит.

«Во время мониторингового визита нашли человека, который 18 суток находился в помещении Николаевского областного ТЦК. Более того, когда начали пересматривать документы, то оказалось, что человек является действующим военнослужащим. А на вопрос „Почему не отбыл в свою часть?“, мы получили ответ, что ждут, пока у него срастутся ребра, которые были сломаны во время проведения мобилизации», — рассказал омбудсмен.

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Проверки выявили системные злоупотребления и в Тернопольской области. В частности, в местном ТЦК обнаружили пять человек, которые имели все документы об освобождении от мобилизации по состоянию здоровья, но все равно содержались там. После вмешательства представителей омбудсмена их отпустили.

В то же время в Чертковском ТЦК мужчину с «букетом» тяжелых болезней — сахарным диабетом второго типа, гипертонией 2-й стадии, ожирением 4-й степени и псориазом — за два дня отправили на полигон. Там новобранец сразу попал в больницу с гипертоническим кризом. Сейчас государство вынуждено оплачивать его лечение как действующего военного, хотя по заключению ВЛК он тоже считался полностью здоровым.

Кроме того, омбудсмен рассказал о случае мобилизации мужчины с перечнем опасных инфекционных и системных заболеваний. Военнообязанного, имеющего ВИЧ-инфекцию 3-й стадии, сифилис, вирусные гепатиты B и C, а также гнойный сепсис, признали пригодным и отправили в воинскую часть.

«На момент мониторингового визита он уже официально на полигоне находился в наряде по кухне».

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Мобилизированный предупреждал о своих болезнях и говорил, что ему категорически запрещено контактировать с вещами и посудой совместного использования, чтобы не заразить других бойцов. Но реакции не было никакой, а в документах написано — здоров.

Мобилизация в Украине — последние новости:

Напомним, 34-летнего отца-одиночку из Кривого Рога, мобилизованного в ТЦК, отпустили домой утром 1 июля. Теперь мужчина вместе со своей дочерью.

Как сообщил уполномоченный ВР по правам человека Дмитрий Лубинец, права мужчины были нарушены: он дважды обращался за отсрочкой, предоставляя решение суда о проживании с ним 5-летнего ребенка и доказательства выезда матери за границу еще в 2023 году, но получил отказ.

Вернуть отца домой для оформления документов удалось благодаря общественному резонансу и оперативной реакции командования 475 полка.

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Этому предшествовал громкий скандал, ведь из-за отсутствия других родственников маленькую дочь после мобилизации отца вынуждена была забрать заведующая детсадом.

Действующие с 1 июля изменения в правилах мобилизации требуют от военнообязанных особого внимания к документам. Адвокаты рекомендуют всегда иметь при себе бумажную копию выписки из приложения «Резерв+», сформированную желательно в день проверки, поскольку из-за отсутствия интернета приложение может не открыться, что является основанием для доставки в ТЦК.

В общем, призыву не подлежат мужчины до 25 лет, признанные непригодными по состоянию здоровья, лица с инвалидностью, забронированные работники, а также имеющие право на отсрочку по семейным обстоятельствам. В первую очередь мобилизуют граждан с боевым опытом или дефицитными специальностями.

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