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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Военные смогут зарабатывать на собственных оборонных разработках — Минобороны

Кабмин принял постановление, которое позволит военнослужащим получать не менее 25% средств от лицензирования собственных оборонных разработок, запущенных в серийное производство.

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Фото автора: Светлана Несчетная Светлана Несчетная
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Украинские военные с наземными дронами

Украинские военные с наземными дронами / © Associated Press

Военные смогут зарабатывать на собственных оборонных разработках.

Об этом говорится на сайте Минобороны.

Кабинет министров поддержал постановление, которое должно урегулировать управление интеллектуальной собственностью в Силах обороны.

Речь идет о разработках, созданных военными и передаваемых государству. Их смогут запускать в серийное производство через систему лицензирования.

По меньшей мере, 25% средств от платных лицензий должны получать сами военнослужащие-разработчики. Остальные будут направляться на военный R&D, развитие оборонных инноваций и подразделения, где создали эти технологии.

Напомним, с самого начала полномасштабного вторжения РФ Украина стала одним из главных мировых центров развития оборонных технологий (MilTech). Украинские военные и гражданские разработчики создали сотни уникальных систем — от ударных морских дронов и роботизированных турелей до ИИ-платформ для анализа поля боя. Новое постановление правительства призвано систематизировать этот процесс и дать толчок массовому производству отечественного вооружения.

К слову, Украина в шаге от того, чтобы запускать рои ракет «Рута» по оккупантам. Украинская ракета-дрон «Рута» может получить передовые возможности благодаря боевому ИИ Hivemind. Технология уже прошла несколько этапов испытаний и открывает путь к автономным ударным миссиям.

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Дата публикации
Количество просмотров
49
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