Украинцы могут получить репарации в 3000 евро: кто имеет право

Жертва насилия / © Credits

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Кабинет министров Украины официально утвердил механизм неотложных промежуточных репараций для лиц, пострадавших от сексуального насилия, связанного с российской военной агрессией.

Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко в Telegram.

Решение предусматривает предоставление пострадавшим единовременного пособия в размере 3000 евро. Отмечается, что право на такую финансовую поддержку будут иметь не только непосредственные жертвы преступлений оккупантов, но и дети, рожденные в результате этих актов насилия.

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Финансирование программы будет полностью обеспечено за счет добровольных взносов международных партнеров и иностранных доноров. Важно, что получение этой репарации является независимым процессом и никак не влияет на право человека получать жилищные субсидии, пенсии или другие виды действующей государственной помощи.

Как будет работать механизм рассмотрения заявок?

Для обработки обращений граждан будет создана специальная независимая комиссия при Министерстве социальной политики, семьи и единства.

«Весь процесс построен так, чтобы обеспечить максимальную конфиденциальность, уважение достоинства человека и избежать повторной травматизации пострадавших при оформлении документов», — подчеркнула Юлия Свириденко.

Масштаб преступлений РФ

По официальным данным Офиса генерального прокурора, с начала полномасштабного вторжения в Украину верифицировано 398 случаев сексуального насилия, связанного с войной. Среди зафиксированных фактов:

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248 случаев — в отношении женщин;

150 случаев — в отношении мужчин.

В то же время правозащитники и эксперты отмечают, что реальное количество пострадавших может быть значительно больше, поскольку из-за страха осуждения, глубокой психологической травмы и общественной стигмы многие до сих пор молчат о пережитом.

Премьер-министр подчеркнула, что Россия сознательно использует сексуальное насилие как еще один вид оружия против гражданского населения Украины, которое является тяжким военным преступлением без срока давности. Государство продолжает фиксировать все подобные факты, чтобы привлечь страну-агрессора к ответственности на международном уровне, а граждане получили полные репарации за нанесенный ущерб.

Цветок рапса является символом борьбы с сексуальным насилием в условиях конфликта / © Юлия Свириденко

Напомним, сегодня отмечается Международный день борьбы с сексуальным насилием в условиях конфликта, символом которого является цветок рапса.

Напомним, Рада меняет логику начисления соцпомощи раненым ветеранам.

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