Сын Натальи Сумской удивил суммой зарплаты в театре: "Ставка и так невелика"

Вячеслав Хостикоев / © instagram.com/khostikoievjr

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Сын народной артистки Украины Наталии Сумской — актер Вячеслав Хостикоев — удивил суммой зарплаты, которую получает в театре.

Знаменитость работает в Национальном академическом драматическом театре имени Ивана Франко. В интервью «РБК-Украина» артист признается, что получает небольшую зарплату, а именно 20 тысяч гривен. И это притом что актерам этого театра относительно повезло, потому что им не урезали ставку.

«Зарплата в театре 20 тысяч гривен. Сейчас некоторые театры работают в половину своей ставки. Наша дирекция сделала нам очень классную возможность волонтерить, и потому что наш театр является национальным государственным, это дало нам возможность выбить, чтобы у нас не забирали нашу ставку, потому что она и так небольшая», — признается артист.

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Вячеслав Хостикоев / © instagram.com/khostikoievjr

Кстати, некоторые актеры театра могут получать и больший гонорар, который Вячеслав Хостикоев называет звездным. Это касается артистов, у которых немалая медийность. Тогда они могут запрашивать за свою работу больший гонорар.

«У нас есть понятие "звездный гонорар". Это когда актер, который сейчас медийный, он просит другой гонорар за работу. То есть не обычный наш, а больше», — объяснил актер.

Напомним, ранее Вячеслав Хостикоев высказался о сестре Антонине Паперной, которая живет в России. Артист признался, какие отношения между ними сейчас.

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