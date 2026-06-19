Українці можуть отримати репарації у 3000 євро: хто має право

Жертва насильсьва / © Credits

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Кабінет міністрів України офіційно затвердив механізм невідкладних проміжних репарацій для осіб, які постраждали від сексуального насильства, пов’язаного з російською військовою агресією.

Про це повідомила прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко у Telegram.

Рішення передбачає надання постраждалим одноразової грошової допомоги у розмірі 3000 євро. Зазначається, що право на таку фінансову підтримку матимуть не лише безпосередні жертви злочинів окупантів, а й діти, народжені внаслідок цих актів насильства.

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Фінансування програми повністю забезпечуватиметься коштом добровільних внесків міжнародних партнерів та іноземних донорів. Важливо, що отримання цієї репарації є незалежним процесом і жодним чином не впливатиме на право людини отримувати житлові субсидії, пенсії чи інші види чинної державної допомоги.

Як працюватиме механізм розгляду заявок?

Для опрацювання звернень громадян буде створено спеціальну незалежну комісію при Міністерстві соціальної політики, сім’ї та єдності.

«Увесь процес побудований так, щоб забезпечити максимальну конфіденційність, повагу до гідності людини та уникнути повторної травматизації постраждалих під час оформлення документів», — наголосила Юлія Свириденко.

Масштаб злочинів РФ

За офіційними даними Офісу генерального прокурора, від початку повномасштабного вторгнення в Україні верифіковано 398 випадків сексуального насильства, пов’язаного з війною. Серед зафіксованих фактів:

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248 випадків — щодо жінок;

150 випадків — щодо чоловіків.

Водночас правозахисники та експерти зауважують, що реальна кількість постраждалих може бути значно більшою, оскільки через страх осуду, глибоку психологічну травму та суспільну стигму чимало людей досі мовчать про пережите.

Прем’єр-міністерка підкреслила, що Росія свідомо використовує сексуальне насильство як ще один вид зброї проти цивільного населення України, що є тяжким воєнним злочином без терміну давності. Держава продовжує фіксувати всі подібні факти, щоб притягнути країну-агресорку до відповідальності на міжнародному рівні, а громадяни отримали повні репарації за зазнані збитки.

Квітка ріпака є символом боротьби з сексуальним насильством в умовах конфлікту / © Юлія Свириденко

Нагадаємо, сьогодні вшановується Міжнародний день боротьби з сексуальним насильством в умовах конфлікту, символом якого є квітка ріпака.

Нагадаємо, Рада змінює логіку нарахування соцдопомоги пораненим ветеранам.

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