Вирус Западного Нила распространяется в Европе: ученые обнаружили неожиданные пути заражения

Уровень инфицирования вирусом Западного Нила зависит не только от популяции комаров. / © pexels.com

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Немецкие ученые обнародовали результаты масштабного исследования относительно неожиданных путей распространения вируса Западного Нила, передаваемого через укусы комаров. Исследователи выяснили, что самый большой риск заражения для людей зависит не от размера популяции насекомых-вампиров, а от специфического видового состава местных птиц.

Об этом сообщает Earth.com.

Ловушки для насекомых

Вирус Западного Нила преимущественно поражает птиц, от которых комары передают инфекцию другим животным и людям. Хотя большинство инфицированных не имеют никаких симптомов, примерно 1 из 10 тяжелых случаев болезни заканчивается летально.

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В течение 2 летних сезонов команда вирусологов из берлинской больницы Шарите поймала более 24 000 комаров на 5 разных городских локациях. Около 5 процентов партий насекомых в 2023 году были носителями вируса, а в следующем году этот показатель снизился до 2 процентов.

Парадокс количества комаров и эффект разбавления

Исследователи обнаружили парадоксальную закономерность: природный заповедник с наибольшим количеством комаров продемонстрировал самый низкий уровень распространения вируса. В то же время, обычные городские кладбища и озелененные жилые кварталы показали такой уровень заражения, который полностью равнялся показателям эпидемических регионов южной Европы.

Анализ крови внутри пойманных насекомых доказал, что на самых опасных участках комары преимущественно питались кровью припутников и больших синиц. Эти распространенные городские птицы являются отличными переносчиками инфекции, тогда как более богатое видовое разнообразие в заповедниках существенно снижает общий риск заражения из-за так называемого разбавляющего эффекта.

Генетическая мутация и проблемы городского озеленения

Генетический анализ подтвердил, что вирус успешно закрепился в Берлине, образовав свою уникальную линию с местными мутациями. Это внушительно доказывает, что опасная болезнь не просто периодически завозится извне, а постоянно размножается внутри конкретных жилых районов.

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Чрезмерное городское озеленение и создание бассейнов для дождевой воды в условиях летнего зноя формируют идеальные обстоятельства для стремительного размножения насекомых. Чтобы эффективно сдерживать вирус, специалисты советуют городам сосредоточиться на развитии подлинного биоразнообразия животных, а не просто механически увеличивать количество зеленых насаждений.

Напомним, Комары в Украине могут переносить опасный паразит . Врачи уже подтверждают случаи дирофиляриоза. Медики советуют обращаться к врачу, если после укуса появились уплотнение, отек, зуд или чувство движения под кожей.

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