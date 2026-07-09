Колонна из более чем 200 российских наемников подверглась нападению со стороны повстанцев в Мали — Reuters

Повстанцы в Мали / © Associated Press

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На севере Мали под обстрел попал военный конвой, в составе которого находилось более 200 бойцов российского военизированного формирования «Африканский корпус», в состав которого входят бывшие наемники ЧВК «Вагнера».

Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники в сфере безопасности и представителя одной из вооружённых группировок.

По информации одного из собеседников агентства, колонна перевозила более 200 российских бойцов, а также более 100 военнослужащих армии Мали. По его словам, это уже второе за неделю нападение на военный конвой, следовавший в северные районы страны.

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Reuters отмечает, что нападение произошло утром в четверг, 9 июля, недалеко от города Анефис, где с начала июля идут ожесточенные бои.

Ответственность за нападение взял на себя представитель туарегской повстанческой группировки «Фронт освобождения Азавада» (FLA). Пока неизвестно, участвовали ли в нападении боевики связанной с «Аль-Каидой» группировки «Джамаат Нусрат аль-Ислам валь-Муслимин» (JNIM).

По данным агентства, именно FLA и JNIM несколькими днями ранее совершили серию скоординированных атак на позиции малийской армии в различных регионах страны.

Как сообщили Reuters три источника, в ходе боевых действий авиационную поддержку малийским силам оказал соседний Нигер, однако журналистам не удалось получить официальный комментарий от военного командования этой страны. Также без ответа остался запрос агентства к представителю вооруженных сил Мали.

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«Африканский корпус», который после расформирования ЧВК «Вагнера» стал основным российским военизированным формированием в ряде африканских государств, оказывает поддержку армии Мали в борьбе с повстанческими группировками, действующими в стране с 2012 года.

Напомним, недавно в Мали повстанцы заявили о сбивании военного вертолета, который, предположительно, мог принадлежать «Африканскому корпусу» Минобороны РФ. Тогда же «Фронт освобождения Азавада» устроил засаду на колонну с российскими наемниками

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