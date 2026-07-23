Фиктивные разводы и отсрочки: на Сумщине разоблачили громкую схему с судьями

Судьи помогали избежать мобилизации в Сумской области / © Офис Генерального прокурора

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В Сумской области разоблачили двух судей Конотопского суда, двух адвокатов и военнообязанного, которые подделывали судебные решения. Благодаря этим фиктивным документам мужчины получали отсрочку от мобилизации или увольнялись из армии.

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора.

По данным следователей, для реализации схемы в суд подавали иски с ложными данными о расторжении брака.

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«Подозреваемые использовали судебные решения для создания фиктивных оснований для увольнения с военной службы и получения отсрочки от мобилизации. Для этого в суд подавали заявления с недостоверными сведениями о прекращении семейных отношений, самостоятельном воспитании детей или безвестном отсутствии одного из родителей», — сообщили в прокуратуре.

Отмечается, чтобы дела попадали в «нужные» служители фемиды, заявления неоднократно подавали и отозвали, пока автоматизированная система распределения не выбирала лояльного судью. В настоящее время правоохранители установили четыре таких эпизода.

Судьи помогали избежать мобилизации на Сумщине / © Офис Генерального прокурора

В частности, один из случаев касается военнослужащего, его матери-судьи и коллеги. Они оформили фиктивный развод и определили место жительства ребенка с отцом, хотя тот в последствии жил с семьей. На основании этого решения мужчину уволили в запас и предоставили ему отсрочку.

Судьи помогали избежать мобилизации на Сумщине / © Офис Генерального прокурора

В противном случае по подобной схеме отсрочку для себя оформил один из адвокатов, а еще в одном эпизоде суд признал безвестно отсутствующей женщину, которая даже не находилась в розыске.

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Судьи помогали избежать мобилизации на Сумщине / © Офис Генерального прокурора

Действия фигурантов квалифицированы по ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 Уголовного кодекса Украины (препятствование законной деятельности ВСУ). Кроме того, военнослужащему-адвокату инкриминируют уклонение от военной службы путем обмана (ч. 4 ст. 409 УК Украины), а двум судьям — пособничество в этом преступлении (ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 409 УК Украины). В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемым мер.

Напомним, в центре Львова произошел очередной инцидент с участием представителей ТЦК и СП. В социальных сетях распространилось видео, на котором мужчина в военной форме применяет физическую силу к женщине во время проведения мобилизационных мероприятий.

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