В "акции за Федорова" в Польше обнаружили российский след: украинцев предупредили о провокациях

Акции в поддержку Федорова в Украине / © Associated Press

Реклама

В Польше под видом акции в поддержку бывшего министра обороны Украины Михаила Федорова пытались организовать мероприятие с пророссийскими нарративами.

Об этом заявила лидер украинской общины в Польше и соучредительница общественной инициативы «Евромайдан-Варшава» Наталья Панченко в Facebook.

По её словам, неизвестное лицо обратилось к «Евромайдану-Варшава» с просьбой распространить информацию о якобы проводимой акции в поддержку Федорова. Однако после ознакомления с материалами выяснилось, что «о Федорове там не было ни слова».

Реклама

Вместе с тем, как отметила Панченко, основные лозунги мероприятия касались «борьбы с коррупцией» и почти полностью повторяли посылы акций, организаторы которых ранее были задержаны Агентством внутренней безопасности Польши (ABW) по подозрению в деятельности в интересах России.

«Именно так и работают информационные операции. Выбирается тема, которая вызывает эмоции и доверие, а под неё незаметно подсовываются совершенно другие нарративы», — подчеркнула активистка.

Панченко призвала украинцев, проживающих за рубежом, проверять организаторов акций, их требования и лозунги, прежде чем распространять информацию или присоединяться к протестам.

«В условиях гибридной войны критическое мышление — это тоже форма защиты. Не позволяйте использовать себя в российских информационных операциях», — заявила она.

Реклама

Напомним, ранее в Польше произошел антиукраинский инцидент, в ходе которого двое польских граждан в Познани требовали доступа в офис, арендуемый гражданкой Украины, заявляя, что хотят проверить, «поддерживает ли она Степана Бандеру». Один из мужчин ранее проводил акции с пророссийскими лозунгами, а несколько месяцев назад его задержало ABW по подозрению в деятельности в интересах России.

Новости партнеров