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ТСН в социальных сетях

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Не кофе и не зарядка: врачи рассказали, с чего на самом деле стоит начинать утро, чтобы прожить дольше

Многие люди ищут сложные секреты долголетия: дорогие витамины, суперфуды или изнурительные тренировки. Однако, по словам врачей, одна из самых эффективных привычек для здоровья не требует ни больших затрат, ни особого труда.

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Фото автора: Татьяна Мележик Татьяна Мележик
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Секрет долголетия в одной утренней привычке

Секрет долголетия в одной утренней привычке / © pexels.com

Речь идет об обычной утренней прогулке. Специалисты утверждают, что регулярная ходьба по утрам помогает не только улучшить самочувствие, но и снизить риск развития многих хронических заболеваний, сокращающих продолжительность жизни.

Почему именно утренняя прогулка

После пробуждения организм переходит от покоя к активности. Даже 20–30 минут ходьбы на свежем воздухе помогают запустить этот процесс естественным путём.

Утренняя физическая активность имеет сразу несколько преимуществ:

  • улучшает работу сердца и сосудов;

  • нормализует АД;

  • активизирует кровообращение;

  • помогает контролировать уровень сахара в крови;

  • поддерживает здоровый вес;

  • укрепляет мышцы и суставы.

Кроме того, во время ходьбы вырабатываются эндорфины — гормоны хорошего настроения, которые помогают легче справляться со стрессом.

Дневной свет тоже имеет большое значение

Врачи обращают внимание еще на один важный фактор — утренний солнечный свет. Оно помогает синхронизировать внутренние биологические часы человека.

Именно поэтому люди, регулярно выходящие на улицу утром, часто:

  • быстрее засыпают вечером;

  • лучше высыпаются;

  • имеют больше энергии днем;

  • реже страдают от сезонного ухудшения настроения.

Качественный сон, в свою очередь, напрямую связан со здоровьем сердечно-сосудистой системы, мозга и иммунитета.

Нужно ли проходить 10 тысяч шагов

Популярное правило о 10 тысячах шагов остается хорошей целью, но врачи отмечают: даже меньшее количество движения приносит пользу.

Если вы начинаете больше ходить, достаточно выделить 20–30 минут быстрой прогулки каждое утро. Впоследствии продолжительность или темп можно увеличивать.

Самое главное — регулярность. Короткая прогулка каждый день принесет больше пользы, чем несколько длительных тренировок в месяц.

Как сделать утреннюю ходьбу привычкой

Чтобы новая привычка закрепилась, специалисты советуют:

  • подготовить спортивную одежду еще вечером;

  • просыпаться на 20–30 минут раньше;

  • выбирать приятный маршрут;

  • гулять без телефона или слушать любимый подкаст;

  • начинать с небольших дистанций.

Не следует требовать от себя рекордов. Даже неспешная ходьба гораздо более полезна, чем полное отсутствие физической активности.

Секрет долголетия не всегда скрыт в сложных методиках или дорогостоящих процедурах. Обычная утренняя прогулка помогает поддерживать здоровье сердца, улучшает сон, оказывает положительное влияние на настроение и снижает риск многих хронических заболеваний. Именно эта простая привычка может стать одним из лучших вложений в ваше здоровье на долгие годы.

FAQ

Действительно ли утренняя прогулка помогает жить дольше?

Да. Регулярная ходьба связана со снижением риска сердечно-сосудистых заболеваний, диабета 2 типа, ожирения и преждевременной смерти. Кроме того, утренние прогулки улучшают сон, настроение и общее состояние организма.

Сколько нужно ходить пешком каждый день для здоровья?

Большинству взрослых достаточно не менее 30 минут умеренной ходьбы в день или около 150 минут физической активности в неделю. Даже короткие ежедневные прогулки приносят ощутимую пользу для здоровья.

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Дата публикации
Количество просмотров
685
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